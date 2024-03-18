美二戰老兵遺物驚見「沖繩古文物」　22件掠奪物歸還日本

▲美國一名二戰老兵的遺物中，驚見22件沖繩古文物。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國麻州一名二戰老兵過世後，遺物竟然包括22件掠奪而來的沖繩古文物，包括描繪沖繩王室的卷軸、古地圖及陶瓷品等，經過聯邦調查局（FBI）漫長調查，終於在15日宣布歸還日本政府。

《衛報》報導，古文物包括19世紀的手繪沖繩古地圖、各種陶器與陶瓷製品，以及6幅18與19世紀的彩繪卷軸，其中3個卷軸原為同一幅作品，之後才被分開。遺物中還有一封打字信件，能夠證實這些都是在二戰最後幾天掠奪而來的。

FBI波士頓辦公室15日表示，這名二戰老兵並未在太平洋戰區服役過，但他的子孫們在閣樓發現一些「似乎非常有價值的亞洲藝術品」，做了一點研究後確認，卷軸20年前就被登記到FBI「被盜藝術品國家檔案」（National Stolen Art File）。根據NSAF，目前仍有數件沖繩文物失蹤，包括其他沖繩王室肖像。

FBI接獲家屬通報後，隨即針對沖繩失竊文物展開調查，將22件麻州尋獲文物送至華盛頓特區史密森尼學會（Smithsonian Institution）的亞洲藝術國家博物館（National Museum of Asian Art），最後歸還日本。

FBI藝術犯罪協調員凱利（Geoffrey Kelly）指出，沖繩是二戰重大戰役的發生地點，而這些古文物確實代表了當地歷史的重要部分，「當你看到卷軸在你面前展開時，這是一個令人振奮的時刻。你見證了歷史，也見證了很多人在很長一段時間都沒有看過的東西。」

凱利說，「一個民族的文化身分認同，實際上就是透過文物及歷史的總結而來。這就是形塑文化的東西。沒有這些，你就是帶走了他們的歷史。消滅一個文化最可靠的方法，就是抹煞他們的過去。因此，對於我們這些文物與文化遺產的管理人來說，這是很重要的。」