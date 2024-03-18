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性侵托兒所4名女童！園長兒「拖至壁櫥猥褻」　被逮急刪偷拍影像

▲▼現年27歲的日本男子長田巧凪涉嫌在托兒所性侵多名女童。（圖／翻攝自SNS）

▲現年27歲的日本男子長田巧凪涉嫌在托兒所性侵多名女童。（圖／翻攝自SNS）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本東京都墨田區的托兒所（保育園）爆發一起極為離譜的性侵案件，嫌犯為擔任保育員的27歲男子長田巧凪，據傳他本身是園長的兒子，至少有4名立案調查的年幼女童被他帶到和室壁櫃裡猥褻、性侵，過程中還用手機拍攝影像，今（18）日他第4度被警視廳依強制性交罪嫌逮捕。

根據日媒《產經新聞》、《朝日新聞》，警視廳搜查1課18日依照違反強制性交、兒童色情影片禁止法等罪嫌，前往東京都足立區保木間的住處逮捕27歲的被告男性長田巧凪（なぐみ），為第4次逮捕。

警方指出，長田巧凪去年7月初某一天的下午，在東京都墨田區的托兒所內，涉嫌將被害女童帶到和室壁櫃裡猥褻，同時還持智慧型手機拍攝。去年12月，另一名女童揭露自己慘遭托兒所保育員侵犯。

此次，其他名女童向家長反映慘遭性侵的事實，才使得長田的淫行東窗事發。當時，長田甚至還緊急刪除手機裡拍攝的兒童色情影像，最後經警視廳搜查1課針對手機遭刪除影像進行數位修復鑑定，才發現與此次女童性侵案有關的影像。

警方從長田的電腦、手機裡，一共發現500個以上女童猥褻影像的相關檔案。

長田巧凪向警方坦承犯案，不過他也聲稱，自己是因為從幼年時期便慘遭性虐待，因此才會產生偏差觀念。

日媒《集英社Online》採訪該間托兒所的學生家長，其中男童的30多歲母親受訪透露，「長田老師是一名年輕又貼心的男性，聽到他傳出性侵女童的消息，許多媽媽們（學生家長）都甚感驚訝。我曾聽說他其實是園長的兒子，因為托兒所缺乏從事保育員的人力，所以才來爸爸所經營的托兒所工作，沒想到卻如此大逆不道......」

報導也挖出長田巧凪的社群平台帳號，發現長田其實是早已結婚的人夫，帳號裡上傳多張他和妻子前往迪士尼樂園遊玩、以及他和孩子所拍攝的照片，就連生日當天也和家人們前往迪士尼樂園，他甚至在發文裡感謝妻子，「就算妳變成歐巴桑，我也會待在妳的身邊」、「因為很幸福」。

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