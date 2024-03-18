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盜竊公牛精液！　30多歲韓男「攜帶低溫瓶」取精遭逮

▲▼南韓30多歲男子盜竊韓牛精液，慘遭警方逮捕。（示意圖／CFP）

▲南韓30多歲男子盜竊韓牛精液，一周後被警方逮捕。（示意圖，非報導當事人／CFP）

記者羅翊宬／編譯

韓牛是獨有血統的純種牛，飼料經過嚴格處理，依照年齡層給予不同配方的飼料，江原道橫城郡為最大產地，由於和其他牛種相比膽固醇含量更低、不飽和脂肪酸含量高，因此在南韓受到歡迎，價格也水漲船高。然而，日前卻發生一起「盜竊韓牛精液」的社會案件，目前嫌犯已被警方逮捕。

根據韓媒《中央日報》，南韓全北長水警察署今（18）日指出，日前已經依照涉嫌夜間侵入建築物等罪，逮捕一名30多歲的男子A某，A某涉嫌於本月8日晚間8時，潛入位於全北特別自治道（全羅北道）長水郡的某畜產研究所，竊取種公牛的精液。

A某看上韓牛種公牛所擁有的優秀基因，該基因可以協助大幅改善韓牛肉質，因此其價值之寶貴難以用金錢來換算。於是，他在進入研究所行竊韓牛精液之前，先是攜帶便於低溫保存各種生物樣品的低溫氮儲存容器，企圖在盜竊精液後延緩精液受汙染而變質的時間。

警方調閱監視器畫面後，在犯案經過一周後，才終於成功逮捕A某。警方調查後發現，A某平常從事畜牧業，因此對於韓牛品種改良以及韓牛精液等相關知識領域非常熟悉，在成功竊取種公牛精液後，甚至將精液轉賣給周遭親友，換取金錢上的利益。

報導指出，通常培育一頭血統優良的韓牛種公牛，平均需要耗費10億韓元（近新台幣2326萬元），而一頭種公牛的精液可以提供給10萬頭母牛，可以透過南韓農協韓牛改良事業所合法取得種牛精液，平均一支香蕉牛奶吸管所能汲取到的精液量價格為5000至1萬韓元。

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