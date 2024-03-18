驚悚！日網紅狂酗酒被宣告剩1年壽命　「人生最後狀況」太嚇人

圖文／鏡週刊

日本網紅「Kimbae」（金バエ）長期在X平台和Niconico平台投稿，且不避諱講述自己的身體狀況，而累積大量粉絲。不過Kimbae過去因為長期大量酗酒，身體狀況每況愈下，最近他再度上傳新照片，曝光自己「人生最後」，嚇壞許多粉絲，也成為另類警世文。

Kimbae今年46歲，不過他從35歲開始大量酗酒，據信他最高紀錄是一天能喝9公升啤酒，而且連續7年不間斷大量酗酒，導致他肝功能出現非常大的問題，幾乎是全毀狀態。Kimbae在去年9月一度緊急送醫，並被醫師宣告「只剩一年壽命」。

今日（18日）早上Kimbae上傳自己的最新狀態，不過他卻說「已經做好死亡的準備」，因為最新照片顯示，Kimbae的腹部已經腫如孕婦，臉色也非常差。Kimbae說，昨天晚上他嚴重腹痛難耐，且一直嘔吐，雖然吃了2顆安眠藥輔助睡眠，但還是不斷被痛醒，而且還會漏便漏尿，整個人相當難受。直到看護早上來幫忙，才幫他穿上紙尿褲。

おはようございます

昨夜は死を覚悟しました

腹痛の痛みに耐えられず

ゲロを吐き

眠剤を2錠飲んで無理矢理寝た

それでも痛みで何度も目覚めて

うんこ漏らしたりしてました

とりあえず真央ちゃんが来たので

オムツだけ履かせてもらいます pic.twitter.com/ZEA1WeOJhg — 金バエ (@kimbae1234) March 18, 2024

據信不少網友看著Kimbae的網路平台，觀察他從過去到現在的身體狀況，這一次網友們看到Kimbae的新照片，許多人都為他捏了一把冷汗，因為Kimbae的狀況似乎越來越差了。就有網友給Kimbae加油打氣，但也有網友驚呼：「太恐怖了！」、「這樣的人生太痛苦了。」來有網友把Kimbae當成警世文來看：「這就是酒鬼的下場！」、「這是非常好的負面教材。」

★鏡週刊關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

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