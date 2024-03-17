師生戀破局！男老師公開她性愛片　18歲少女崩潰退學

▲18歲少女被老師以私密影片威脅發生性行為，而警方目前已將涉案老師逮捕歸案。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

泰國一名18歲少女在高中時和代課老師談了一段師生戀，2人也將發生性行為的影片錄下作紀念，豈料2人分手、少女也交了新男友後，老師卻將2人的私密影片公開，威脅她與自己發生性行為，讓少女萌生了退學與輕生的念頭。

據泰媒The Thaiger報導，泰國一位媽媽震驚發現，18歲的女兒居然想要退學，不再繼續深造，於是便與女兒促膝長談，才得知原來女兒墜入了「性愛勒索」的陷阱，讓女兒痛苦不已，甚至還動過輕生的念頭。

女兒坦言，她在16歲時，結識了在她們高中代課的28歲男教師普雷姆（Watcharawit "Prem" Sungnart）；2人迅速發展成情侶關係，並發生了性行為。過程中，普雷姆錄下了他們床戰的過程，還聲稱這是情侶間正常的行為。

後來，普雷姆為了逃避兵役，前往德國進修9個月，2人便因分隔兩地分了手，而女兒也在升上大學後，交了新男友。然而，當她在Instagram公開男友的照片時，普雷姆卻感到十分嫉妒，於是拿出了2人的私密影片，威脅前女友與他發生性行為。

女兒在拒絕了普雷姆的過分要求後，某天發現她的Instagram追蹤人數急劇上升。隨後，有朋友告訴她，這是因為普雷姆在網上散佈了帶有她Instagram帳號連結的私密影片，讓她感到羞愧不已，想要退學、結束自己的生命。

母親得知後，憤怒地報了警，而普雷姆也在3月14日被捕。警方在他的手機和電腦發現了至少15名少女的露骨影片，還與10多名女學生在對話中互傳裸照。

普雷姆承認自己和受害少女談戀愛時，曾錄下2人發生性行為的影片，但他否認曾公開影片，還聲稱網路上的影片可能是德國一名替他修手機的技術人員偷偷上傳的。由於普雷姆此前曾在3所學校當老師，因此警方認為受害者人數可能會更多。

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