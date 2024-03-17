新娘邀前任參加婚禮！收到紅包和手寫信　新郎讀完秒離婚

▲女子因為前男友的手寫信在婚禮當天被離婚。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

1個人1封信，竟讓新人秒變陌生人。越南1名女子近日在社群分享自己的變調婚禮，稱前男友接受她邀請現身婚禮後，給了她夾帶15.6萬越南盾（約新台幣200元）的手寫信，怎知老公讀完信竟當場宣布離婚。

女子表示，自己因為個性不合與交往4年的前男友分手後，與另1個男人墜入愛河並步入禮堂，但她考量過去與前男友的良好關係，還是決定邀請對方參加，未料婚禮竟因此變調。

前男友在給她的手寫信中直白地表達不滿，「妳離開了愛了4年的我，嫁給了只認識6個月的男人」，雪上加霜的是，老公也讀了前男友的信並當場臉色大變。

女子表示，雖然她強調「過去已經過去了」，但老公讀完信與瞭解她與前男友的感情後，直喊「無法接受」並立刻帶她回娘家，表明幾天後要一起到法院辦理離婚。

女子心碎表示，自己無法理解「前男友為什麼要這樣對我」？但坦承前男友在信中的話一語中的，並強烈呼籲女孩們「不要邀請前任參加妳的婚禮來回憶妳的過去」。

不過，文章曝光後網友們幾乎一面倒批評女子，認為光是邀請前任參加婚禮的想法，是連想都不能想的大忌。也有網友指出，如果女子的想法真如前男友所言，早點離婚似乎也是好結局。

延伸閱讀

▸ 路易莎驚見「阿伯在做演講PTT」！妹子一搜嚇傻：是華碩電腦全球副總裁

▸ 坐擁「87套房產」全被查封！神秘女身分成謎 驚人背景遭起底

▸ 娶你養老嗎？上海35歲女子相親遭嫌棄 男方抱怨：你都快停經了