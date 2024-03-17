　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新娘邀前任參加婚禮！收到紅包和手寫信　新郎讀完秒離婚

新娘邀前任參加婚禮　收16萬紅包「1手寫信」…新郎讀完秒離婚

▲女子因為前男友的手寫信在婚禮當天被離婚。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

1個人1封信，竟讓新人秒變陌生人。越南1名女子近日在社群分享自己的變調婚禮，稱前男友接受她邀請現身婚禮後，給了她夾帶15.6萬越南盾（約新台幣200元）的手寫信，怎知老公讀完信竟當場宣布離婚。

女子表示，自己因為個性不合與交往4年的前男友分手後，與另1個男人墜入愛河並步入禮堂，但她考量過去與前男友的良好關係，還是決定邀請對方參加，未料婚禮竟因此變調。

前男友在給她的手寫信中直白地表達不滿，「妳離開了愛了4年的我，嫁給了只認識6個月的男人」，雪上加霜的是，老公也讀了前男友的信並當場臉色大變。

女子表示，雖然她強調「過去已經過去了」，但老公讀完信與瞭解她與前男友的感情後，直喊「無法接受」並立刻帶她回娘家，表明幾天後要一起到法院辦理離婚。

女子心碎表示，自己無法理解「前男友為什麼要這樣對我」？但坦承前男友在信中的話一語中的，並強烈呼籲女孩們「不要邀請前任參加妳的婚禮來回憶妳的過去」。

不過，文章曝光後網友們幾乎一面倒批評女子，認為光是邀請前任參加婚禮的想法，是連想都不能想的大忌。也有網友指出，如果女子的想法真如前男友所言，早點離婚似乎也是好結局。

延伸閱讀
路易莎驚見「阿伯在做演講PTT」！妹子一搜嚇傻：是華碩電腦全球副總裁
坐擁「87套房產」全被查封！神秘女身分成謎　驚人背景遭起底
娶你養老嗎？上海35歲女子相親遭嫌棄　男方抱怨：你都快停經了

ET快訊
快訊／中職大巨蛋熱身賽開紅盤　2場破3.6萬人進場
不是調味料！「1油品」蘇丹紅用最多　營養師示警了
快訊／岳政華貢獻兄弟大巨蛋歷史首轟
快訊／北一女逆轉秀　勇奪HBL隊史第2冠
快訊／2男登三貂嶺「墜6層樓高邊坡」死亡
1歲女嬰疑遭虐進加護！媽媽、照護人都失聯
今晚變天！明濕冷「降溫10度」　最凍時間曝
美女音樂人李瀟茗「中毒」過世！　得年25歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新娘邀前任參加婚禮！收到紅包和手寫信　新郎讀完秒離婚

生活費「通通拿去買酒」花到只剩500多塊　印度人夫活活打死酗酒妻

南韓醫界鞏固集體利益！24年前「醫藥分業」大罷工　犧牲病患權益

美女歌手「被拖出駕駛座」上銬畫面瘋傳　亂改車牌糗大了

實習女醫遭灌醉性侵　凶手是男醫師！摸大腿碰肩帶噁爛行徑曝光

房地產商遭行刑式爆頭！吃飯突捲「幫派糾紛」　倒地還被亂刀狂砍

地表最大規模選舉！印度近10億人「分7梯次投票」　結果6月初揭曉

哈瑪斯妥協了！以哈戰爭有望停火40天　釋放40人質

反對北約派軍烏克蘭　義大利外長：恐將引爆世界第三次大戰

指控烏克蘭破壞選舉　俄前總統痛批鬧事者「是叛徒」

何冰嬌撲倒救球受傷不起　戴資穎上前關心鞠躬致意

游否希找「兄弟、直播主」關說？　蹦闆嗆：你沒做錯事不會這樣做

踢爆游否希反被控是拍片設局　蹦闆：我仙人跳就關店退YT圈

店長指粉絲再討88萬還滅證　游否希反擊告蹦闆恐嚇取財

蹦闆抓包「游否希一番賞沒大獎」　店長發聲「遭設局」被粉絲討88萬

Toyz看游否希狂辯「很玄」　自嘲後悔：我衰在負責任

補教師問仙草、眼淚量詞　學生答案令她笑到不行XD

月薪3萬5如何3年買房？

遭蹦闆抓包「一番賞詐騙」　游否希辯：這件事就很玄

德國混血兒到北港吃炒飯　他看到標價150瘋狂吐槽

新娘邀前任參加婚禮！收到紅包和手寫信　新郎讀完秒離婚

生活費「通通拿去買酒」花到只剩500多塊　印度人夫活活打死酗酒妻

南韓醫界鞏固集體利益！24年前「醫藥分業」大罷工　犧牲病患權益

美女歌手「被拖出駕駛座」上銬畫面瘋傳　亂改車牌糗大了

實習女醫遭灌醉性侵　凶手是男醫師！摸大腿碰肩帶噁爛行徑曝光

房地產商遭行刑式爆頭！吃飯突捲「幫派糾紛」　倒地還被亂刀狂砍

地表最大規模選舉！印度近10億人「分7梯次投票」　結果6月初揭曉

哈瑪斯妥協了！以哈戰爭有望停火40天　釋放40人質

反對北約派軍烏克蘭　義大利外長：恐將引爆世界第三次大戰

指控烏克蘭破壞選舉　俄前總統痛批鬧事者「是叛徒」

22歲女新北尋友徹夜飲酒訴苦　17樓墜落戲水池全身骨折喪命

中職大巨蛋熱身賽開紅盤　2場破3.6萬人進場

「得分王」金恩缺陣卻大勝雲豹　獵鷹主帥：所有人都要準備好

現象級愛情喜劇《再愛一次》登台！　「打破影史票房紀錄」奪冠軍

「北港進香」登錄國家重要民俗 　張麗善貼紅榜恭賀

藝群集團董事長王正坤醫師　當選北醫台南校友會理事長

快訊／北一女中下半場逆轉秀　勇奪HBL隊史第2冠

狹窄隧道機車拋錨！夫妻推車險象環生　瑞芳警護送通過

30歲女常感覺尿不乾淨！　醫點名「蹲馬步」很傷膀胱

讓國外聽見台灣的聲音！《一蕊金花》入選芝加哥影展

一包不到11元 東森幣折後最低897元

國際熱門新聞

導演肢解妻　她遭斬首時「恐活著」

雙陰道！她約會2男：1人1個不算劈腿

34歲男浴室跌倒　掃把長柄插入肛門

23歲健身網紅闖「50年鬼鎮」　突墜谷當場亡

海灘活春宮！女埋頭激情吞吐　男抓頭猛晃

空姐親曝8大「不要在飛機上做的事」

日26歲空姐持284萬赴菲買房　遭眼紅殺害

俄空襲宣稱殲滅「烏軍海妖部隊」300人

亂丟菸蒂進地下孔洞　他手賤炸死自己和同伴

美8歲男童吃草莓過敏「隔天竟身亡」！

庫克只說了1句話　蘋果慘賠155億元

馬斯克非洲私生子現身？肯亞男募款籌旅費

疑空服員在駕駛艙闖禍　客機急墜多人拋飛

波音吹哨人離奇亡　生前曾發不自殺聲明

更多熱門

相關新聞

全民瘋搶00940！金控老總示警了

全民瘋搶00940！金控老總示警了

元大投信推出的「元大台灣價值高息ETF（00940）」喊出月月配息，吸引全民掀起一波搶買潮，才開放申購短短2天就吸金千億台幣。對此，統一集團董事長羅智先表示，今年全世界的經濟指標都不太樂觀，但台股卻脫鉤「活在另一個世界」，直言看不懂今年景氣變化；另外國泰金總經理李長庚則透露，並未看到大量解約保單，轉投資00940的情形。

性愛片被男老師公開！18歲少女崩潰想退學

性愛片被男老師公開！18歲少女崩潰想退學

1歲童遭割喉死　狠媽犯案後傳浴血照給丈夫

1歲童遭割喉死　狠媽犯案後傳浴血照給丈夫

日26歲空姐持284萬赴菲買房　遭眼紅殺害

日26歲空姐持284萬赴菲買房　遭眼紅殺害

「最乾淨蔬果」出爐　連3年農藥殘留率0%

「最乾淨蔬果」出爐　連3年農藥殘留率0%

關鍵字：

新娘結婚新郎前任東南亞要聞周刊王

讀者迴響

熱門新聞

導演肢解妻　她遭斬首時「恐活著」

阿伯在路易莎做演講PPT！　妹子一搜嚇傻：華碩全球副總裁

女徒步旅行3年　網看傻：28歲像58歲

脫北妹以為台灣窮又落後！一搭高鐵改觀了

高鐵驚見「曬娃大乾爹」！每隻要價上萬　釣出一堆娃爸娃媽

暈船按摩妹妹　一聽「有接全套，1次3000元」他心碎

游否希爆詐騙…網紅「2年前早警告」：證據齊全

竹科大廠關廠裁員！估開價10億變賣萬坪廠房

吳宗憲機場被插隊！

雙陰道！她約會2男：1人1個不算劈腿

新竹餐廳3菜1湯噴4千　店家曝計價方式打臉

35歲女相親遭嫌　男：妳都快停經了

「本土劇娜美」日本被搭訕下藥！

蛋塔爆紅人潮多5倍！曾家豆漿宣布停業

PEETA葛格涉毒發聲了！

更多

最夯影音

更多
何冰嬌撲倒救球受傷不起　戴資穎上前關心鞠躬致意

何冰嬌撲倒救球受傷不起　戴資穎上前關心鞠躬致意
游否希找「兄弟、直播主」關說？　蹦闆嗆：你沒做錯事不會這樣做

游否希找「兄弟、直播主」關說？　蹦闆嗆：你沒做錯事不會這樣做

踢爆游否希反被控是拍片設局　蹦闆：我仙人跳就關店退YT圈

踢爆游否希反被控是拍片設局　蹦闆：我仙人跳就關店退YT圈

店長指粉絲再討88萬還滅證　游否希反擊告蹦闆恐嚇取財

店長指粉絲再討88萬還滅證　游否希反擊告蹦闆恐嚇取財

蹦闆抓包「游否希一番賞沒大獎」　店長發聲「遭設局」被粉絲討88萬

蹦闆抓包「游否希一番賞沒大獎」　店長發聲「遭設局」被粉絲討88萬

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面