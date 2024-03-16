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天氣太熱！男童跳魚缸游泳　爸媽「順孩子的意」還幫拍影片挨轟

▲▼馬來西亞一名小男孩跳進家中魚缸「解暑」，引發網友熱議。（圖／翻攝自TikTok）

▲馬來西亞一名小男孩跳進家中魚缸「解暑」，引發網友熱議。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞最近有一段影片在網上瘋傳，一名小男孩因為當地近來的天氣酷熱，居然跳進家中魚缸裡，與魚共游來「解署」。更令人驚訝的是，他的父母非但沒有阻止兒子的行為，反而還將這荒誕的畫面拍成影片上傳網路，而引發熱議。

據《星洲日報》報導，網友@superwanvr46近日在TikTok上傳影片，顯示一名小男孩赤裸著上半身、戴著泳鏡，在家中水深及腰的魚缸裡游泳。影片中，這名小男孩多次鑽入水裡來回游動，而魚缸裡的寵物魚也在他身邊游來游去。

令人震驚的是，孩子的父母見兒子跳進魚缸後，不僅沒有阻止他的行為，還將畫面拍下後上傳到TikTok，並在帖文中表示，「孩子想在魚缸裡游泳，我只好順他的意」。

畫面在網上曝光後，瞬間引起了網友的關注和討論，在短短24小時內，點擊率就超過了百萬，並獲得7.3萬個讚。有網友揶揄道，「這種奇葩行為可能只有在父親的看管下才會發生，如果是母親在場，絕不會允許孩子做出這種行為。」

不過，有網友從衛生角度出發，批評孩子的父母不應允許孩子把魚缸當成游泳池，認為這對孩子的健康不利。截至目前為止，孩子的家長尚未對這些批評做出任何回應，不過TikTok上如今已無法找到相關影片。

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