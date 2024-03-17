日26歲空姐慘死菲律賓！持284萬買房　遭阿姨夫妻眼紅殘殺

記者王佩翊／編譯

26歲日菲混血空服員2月與母親前往菲律賓探親後就失聯，兩人3月14日被發現陳屍在菲律賓阿姨家附近，同時也在陳屍地點附近發現兩人的行李箱，裡頭則裝有沾滿大量血跡的毛巾與枕頭。根據警方最新調查進度，母女倆生前為了在菲律賓當地投資，曾攜帶500萬披索（約新台幣284萬元）現金，疑似因此引發殺機。

根據《共同社》、《日本電視台》報導，26歲的日菲混血空服員Mai Motegi任職於全日空，平時與54歲菲律賓籍母親Lorry Litada定居日本，兩人2月20日前往菲律賓探視Lorry Litada的親姊姊，然而卻就此失蹤。

當地警方3月9日接獲失蹤通報展開搜索，沒想到同月14日卻在Lorry Litada親姊姊住家的庭院內發現兩人的遺體被埋在土堆中。而在陳屍地點5公里外的一座橋下，也找到兩人的行李箱，內容物則為沾滿大量血跡的毛巾與枕頭。

▲警方獲報後刊登尋人啟事。（圖／菲律賓警方）



警方認為Mai Motegi的阿姨與姨丈涉嫌重大，因此對兩人展開調查，怎知此時Mai Motegi的阿姨卻大鬧自殺，並因此住進醫院，警方雖已將她控制，但是Mai Motegi的姨丈卻已經逃之夭夭，目前下落不明。

警方指出，附近監視器畫面拍到阿姨與姨丈騎著三輪車搬運行李箱的畫面。而兩人的其他親屬則向警方透露，Mai Motegi與Lorry Litada此次前往菲律賓除了探視家人外，最主要的目的是想要在當地購入不動產，因此從日本攜帶500萬披索（約新台幣284萬元）的現金到菲律賓。兩人抵達菲律賓後就一直住在Lorry Litada的姊姊家。

Lorry Litada的姊姊疑似已經向警方坦承犯行，而菲律賓警察也透露，犯案動機與金錢有關。

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