SpaceX星艦火箭重返大氣層失去訊號　第三次試飛失敗

Starship re-entering Earth's atmosphere. Views through the plasma pic.twitter.com/HEQX4eEHWH — SpaceX (@SpaceX) March 14, 2024

記者董美琪／綜合報導

美國太空探索技術公司（SpaceX）的次世代「星艦」（Starship）重型運載火箭，在當地時間3月14日進行第三次試飛，然而這次試飛仍不如預期，提前結束。據美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報導，火箭發射後升空，在重新進入大氣層後失去了訊號，「但已經取得了巨大進展」。

▲SpaceX的次世代「星艦」（Starship）第三次發射。（圖／路透，下同）

CNN報導指出，「星艦」火箭在重返大氣層後失去了兩個關鍵通訊：與SpaceX的網路服務Starlink的聯繫，以及與TDRSS（即追蹤和數據中繼衛星系統）的聯繫。同時失去兩個通訊的情況，也代表著「星艦」可能已經解體，導致失去與地面的聯繫。

儘管這次試飛失敗，但SpaceX在星艦發展方面已經取得了巨大進展。創始人馬斯克（Elon Musk）表示，儘管這是一次挫折，但他對星艦的未來充滿信心。他強調，星艦是實現「多行星化」（multiplanetary）的關鍵技術，讓人類能夠在其他行星上建立永久殖民地，公司將繼續努力解決問題，並相信未來的試飛將取得成功。