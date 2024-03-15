SpaceX星艦「返回地球時解體」　第3次試射失敗仍有進步

▲SpaceX證實，他們與火箭失去聯繫，這也意味著火箭已經被焚毀或解體。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國太空探索技術公司（SpaceX）的次世代「星艦」（Starship）重型運載火箭在當地時間14日上午進行第3次試射，飛行距離比過往更遠，但在返回地球時失聯，推斷已焚毀或解體。儘管這次火箭未成功返回，但已達成星艦設定的多個目標。

根據《路透社》報導，美國中部時間14日上午8時25分（台灣時間晚間9時25分），星艦從位於德州波卡契卡（Boca Chica）的SpaceX私有太空港「星際基地」（Starbase）發射升空，升空約一小時後，準備在印度洋濺落，結果星艦卻在進入大氣層時失去訊號。

▲SpaceX次世代「星艦」重型運載火箭在當地時間14日上午進行第3次試射。（圖／路透）



從安裝在星艦上的攝影機畫面顯示，星艦在進入地球時，由於與大氣層摩擦產生的熱量，一團紅色的火光籠罩著整個火箭，隨後訊號就中斷。SpaceX數分鐘後證實，他們與火箭失去聯繫，這也意味著火箭已經被焚毀或解體。

儘管如此，星艦仍完成多個預定目標，代表著星艦研發所取得的重大進展，美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）在社群媒體X祝賀星艦試飛成功；SpaceX總裁肖特韋爾（Gwynne Shotwell）也說，「這次的試射代表著不可思議的一天。」

SpaceX的直播解說員胡歐（Dan Huot）表示，「太空船已經失聯了，所以沒有濺落。但這次我們取得如此大的進步，真是讓人難以置信。」

SpaceX高層也透露，他們計畫今年至少在進行6次星艦試飛，但必須要先得到監管機構批准；美國當局要求SpaceX在每次測試任務失敗後，需要將調查結果和糾正措施提交給聯邦航空總署 （Federal Aviation Administration），得到批准後才能再次試射。