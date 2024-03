辦公大樓破舊「老鼠吃光大麻證物」　紐奧良警：牠們全嗨翻了

▲紐奧良警方控訴大樓破舊導致老鼠吃光大麻證物。(示意圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

美國路易斯安那州紐奧良(Orleans)的警察刑事大樓從1968年使用至今,期間經過多次颱風破壞,整棟大樓已破舊不堪,除了電梯、冷氣都壞掉外,還有許多老鼠橫行,甚至直接吃光沒收的證物,讓警方直接控訴,「老鼠正在吃我們(沒收)的大麻,牠們都嗨翻了。」

綜合外媒報導,紐奧良警察局長安妮(Anne Kirkpatrick)在市議會控訴,惡劣的辦公環境已經讓同仁們疲憊不堪,大量的老鼠在建築內橫行,辦公桌上到處都是老鼠糞便,尤其闖入證物室的鼠輩更是一大問題.很有可能影響到刑事案件的發展,「老鼠正在吃我們(沒收)的大麻,牠們都嗨翻了。」

安妮表示,刑事大樓自1968年落成至今,現在內部破舊不堪,除了老鼠之外,還有大量的蟑螂,還有無數的維護問題,包含壞掉的電梯、堵塞的管道和去年夏天故障至今的空調系統,地下室甚至還有2005年卡崔娜颶風帶來的積水,維修費用超過600萬美元。

最終,市議會委員會批准動議,若未來幾周投票通過,紐奧良刑事警察局租用市中心大樓的其中2層作為臨時辦公室,後續將持續尋覓新的辦公大樓。

'THEY'RE ALL HIGH': Police chief goes viral after sounding the alarm on rats eating marijuana from evidence room of infested HQ in New Orleans. pic.twitter.com/66UnBXlRRU