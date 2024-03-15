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辦公大樓破舊「老鼠吃光大麻證物」　紐奧良警：牠們全嗨翻了

▲▼老鼠，齧齒。（圖／CFP）

▲紐奧良警方控訴大樓破舊導致老鼠吃光大麻證物。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國路易斯安那州紐奧良（Orleans）的警察刑事大樓從1968年使用至今，期間經過多次颱風破壞，整棟大樓已破舊不堪，除了電梯、冷氣都壞掉外，還有許多老鼠橫行，甚至直接吃光沒收的證物，讓警方直接控訴，「老鼠正在吃我們（沒收）的大麻，牠們都嗨翻了。」

綜合外媒報導，紐奧良警察局長安妮（Anne Kirkpatrick）在市議會控訴，惡劣的辦公環境已經讓同仁們疲憊不堪，大量的老鼠在建築內橫行，辦公桌上到處都是老鼠糞便，尤其闖入證物室的鼠輩更是一大問題．很有可能影響到刑事案件的發展，「老鼠正在吃我們（沒收）的大麻，牠們都嗨翻了。」

安妮表示，刑事大樓自1968年落成至今，現在內部破舊不堪，除了老鼠之外，還有大量的蟑螂，還有無數的維護問題，包含壞掉的電梯、堵塞的管道和去年夏天故障至今的空調系統，地下室甚至還有2005年卡崔娜颶風帶來的積水，維修費用超過600萬美元。

最終，市議會委員會批准動議，若未來幾周投票通過，紐奧良刑事警察局租用市中心大樓的其中2層作為臨時辦公室，後續將持續尋覓新的辦公大樓。

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