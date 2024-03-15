大谷公開愛妻照片「右邊2男成亮點」　球迷笑了：3對都很幸福

▲大谷翔平公開愛妻照片，卻讓網友歪樓「3對看起來都很幸福。」（圖／翻攝Instagram@shoheiohtani，下同。）



記者吳美依／綜合報導

日本球星大谷翔平公布愛妻身分，正是外界臆測已久的前日本女籃球員田中真美子。這張照片立刻成為全球話題，卻被不少網友「歪樓」熱議，因為除了大谷夫婦、翻譯水原一平與妻子之外，道奇投手山本由伸跟他的翻譯園田芳大，也因為拍攝角度關係，看起來就像「手牽手」，讓網友笑稱「3對看起來都很幸福。」

當地時間3月14日白色情人節，大谷翔平出發前往韓國參加海外賽前，在Instagram限時動態發布了這張照片，間接公布愛妻身分。

照片中，6人由左至右分別是水原一平與其妻子、大谷翔平與田中真美子、道奇隊日籍投手山本由伸與其翻譯園田芳大。

只見左邊2對夫妻緊緊依偎，最右邊的山本由伸與園田芳大也露出燦笑，不過乍看之下，他倆的手彷彿也緊緊牽在一起，宛如熱戀中的佳偶。

田中真美子外貌清秀、氣質出眾，更是優秀運動員，因此立刻獲得各界網友盛讚與祝福，「非常登對」、「大谷的妻子首次亮相」、「一平先生的妻子也來了」。不過，許多人更關注山本由伸與園田芳大，「山本投手在跟誰牽手啦」「乍看好像是情侶」、「3對情侶公開照？」

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