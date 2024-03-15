美與太平洋3島國密切合作　助台固邦交「阻中國挖角」

▲美國將與吐瓦魯、帛琉、馬紹爾群島密切合作，阻絕中國可能操作的空間。（示意圖／路透）



文／中央社記者鍾佑貞華盛頓14日專電

中國持續以銀彈搶攻台灣外交重鎮南太平洋，美國負責亞太事務的國務助卿康達14日表示，美方與台灣在該區域僅剩的友邦：吐瓦魯、帛琉、馬紹爾群島密切合作，以確保滿足3國需求，阻絕中國可能操作的空間。

聯邦參議院外交委員會14日就「美國在太平洋島嶼區域戰略」舉行聽證會，康達（Daniel Kritenbrink）等官員出席。聽證會聚焦美中於相關地區的角力，台灣也多次被提上檯面，共和黨議員芮基茲（Pete Ricketts）尤其關切國務院對台灣邦交狀況的掌握程度。

康達於回應諾魯於台灣1月大選後轉向的事件時表示，中國對諾魯祭出經濟誘因，並以曲解「聯合國大會第2758號決議」的論述拉攏，如此做法令人失望，美國在諾魯與台斷交後立刻發表聲明。

美國聯邦眾議院去年通過「台灣國際團結法案」，主張聯大第2758號決議不涉及台灣，將致力對抗中國試圖在國際組織扭曲關乎台灣事宜的行徑。

康達指出，美國對諾魯，及對台灣在南太平洋的3友邦吐瓦魯、帛琉、馬紹爾群島釋出訊息，示警北京經常做出承諾卻未兌現，這可能會導致負面結果，因此與中國有經濟上的往來時，應該謹慎且「睜大眼睛」。

芮基茲追問，國務院是否掌握諾魯有意於台灣大選後轉投北京懷抱，以及美方有無可能使與中國建交的南太平洋島國再次承認台灣。康達回覆，美方了解諾魯有些疑慮，並曾與夥伴合作解決這些問題。

他也說，台灣在南太平洋的友邦中，有些曾與台灣「斷交又建交」。每個國家都有權做出自己的決定，但鑑於北京過去的記錄，「我們確實鼓勵各國（對中國）保持謹慎立場」。

民主黨籍的范霍倫（Chris Van Hollen）將焦點轉移至台灣前邦交國、地理位置相對靠近夏威夷的吉里巴斯，關切美國將如何在這個控制太平洋的戰略島國上，抗衡中國影響力。

康達指出，美國首要任務是在所有南太平洋國家積極行動，「我們人要在那」，例如美國駐斐濟大使德莫爾（Marie Damour）正在吉里巴斯訪問，她將藉此行了解吉國需求。此外，美國也與澳洲合作翻新吉里巴斯的坎頓島（Kanton Island）碼頭。

康達說，美國與吉里巴斯計畫互設大使館。美國另已在索羅門群島及東加（Tonga）開設大使館，也將在萬那杜開館。

2019年9月，台灣於短短4天內失去索羅門群島及吉里巴斯兩個邦交國。