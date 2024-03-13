北市「未啟動重大兒虐」甩鍋中央　衛福部反擊：開會不用我們同意

▲衛福部回應，召開重大兒虐案件檢討會議不用經過中央同意。（圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

北市男童「凱凱」（化名）遭保母虐殺事件持續延燒，台北市社會局指出，當時有立即請示衛福部保護司，對該案是不是要立刻做「重大兒虐檢討會議、討論、檢討報告」等，但是當時保護司認為不適用。衛福部回應，召開重大兒虐案件檢討會議「不用經過中央同意」。

衛福部次長李麗芬接受媒體聯訪說明，在接獲兒虐案通報除了關懷，也因孩童已經死亡，檢警介入調查，因此衛福部認為「先配合調查進行為主要」當時才沒有馬上召開重大會議檢討。她說明，若地方政府在相關情節或基於行政調查必要性，進行檢討，可自行召開重大兒虐案件檢討會議，而檢討會議的召開是不用經過中央同意的。

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「過去重大案件他們並沒有每個案子都來請示中央。」李麗芬表示，地方政府可依照職權進行相關案件的檢討，也就是可依照他們的職權召開檢討會議。她指出，中央在重大兒虐檢討會議的角色較是「彙整」的部分，可能是將特殊案例或擔心的部分，特別提出和各縣市討論，統一作法後再給各縣市處理、遵守。

李麗芬提到，中央地方的聯繫還需要強化的部分，一定會要求加強。她說，對於相關流程，周五檢討會願意、也希望可以再和各縣市討論SOP，但真的不用事事請示中央，因為確實有些事已經發生，地方政府本來就應採取的措施就趕快進行，討論中需要中央提供協助的部分，也非常願意協力合作。

衛福部長薛瑞元說，「那個小孩子就死了還不是重大兒童事件？」他直言，地方政府本來就可以做，由此進行檢討報告並沒有問題，「為什麼一定要說可以做它才做。」他提到，檢調是調查有沒有犯罪的行為，是什麼人犯罪，但行政機關的話本身也必須行政調查，包括中間相關人等有無處理流程的疏失，或是有什麼地方不周全，如局處間的聯繫有沒有做好等。