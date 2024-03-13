台灣每年破萬件兒虐案　王婉諭談凱凱案嘆：制度設計才是一切根本

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

北市1歲多男童去年9月經新北社會局及兒福聯盟轉介劉姓保母姊妹照顧，卻被虐身亡，前時代力量立委王婉諭今（13日）表示，過去四年接過非常多兒虐陳情，都很少見到這麼令人痛心的案件。完全無法理解什麼樣的深仇大恨，讓保母狠心這麼做？這樣讓人心碎的案件，一次又一次提醒：制度，才是一切的根本。國家不可能杜絕所有兒童不當對待案件的發生，但透過良好「制度」的設計與執行，才能把機率降到最低。

王婉諭說明，以本案的訪視過程來看，除了基本頻率的提升，如何透過「隨機訪視」的方式來了解真實情況，並在過程中，加強兒童意見的呈現，且讓兩歲以下的兒童，在無法表達自我的狀況下，也能被快速的察覺異狀。再者，本案也顯出保母的證照制度有很大的改善空間，政府如何在六年的換照時程中，掌握保母的服務狀況，甚至提供必要協助，這都需要迫切的改革與檢討，這無分黨派，更無分立場。



王婉諭表示，除了希望檢調及司法徹查本案外，也希望雙北政府及中央政府，屏棄本位主義的思維，一起從根本來解決問題。也要呼籲台灣社會，請不要因此就失去希望，更不要因此就對所有基層的社福團體、社工、幼兒照顧人員有所誤解。



王婉諭指出，這個國家仍有非常多的孩子需要協助，也有非常多基層辛苦的社福人員，憑著自己的熱情與理想，無怨無悔的為弱勢付出。這群人面對三高三低（高工時、高案量、高風險；低薪資、低認同、低成就）的環境，卻要扛起整個社會對於「社會安全」的期待。希望政府能看見這些困境，給予足夠的支持與協助。



王婉諭表示，擔任立委四年來，自己非常難受的一刻，就是發現台灣每年居然有超過「一萬件」兒虐事件的時候。這是台灣社會的悲劇，更是政府責無旁貸的責任。這也是為什麼，即便如今已經沒有任何公職身分，仍要站出來發聲，自己是四個孩子的媽媽，比誰都了解，這些個案不是冷冰冰的數字，而是一個又一個無辜受苦的孩子。