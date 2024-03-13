女大生超強爆改「50歲舍監阿姨」　阿姨完妝開心連發3張自拍

記者廖翊慈／綜合報導

鄭州一名大三的趙同學日前婦女節決定改造50歲的舍監張阿姨。平時著深色服裝、素顏的張阿姨，在趙同學悉心化妝打扮下，好似變了個人般。趙同學表示，張阿姨完妝後非常滿意，當天還發了自拍在朋友圈上。

▲張阿姨平時打扮較為樸素。（圖／翻攝自澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報導，3月8日，河南鄭州一名大三的趙同學幫舍監張阿姨化妝「爆改」。她表示，平常跟張阿姨關係很好，自己有上化妝這門課，就給張阿姨化了美美的妝，化完妝後阿姨很開心，自拍發了朋友圈。

影片中，趙同學先是將阿姨的頭髮梳整並夾好後，從底妝、眉毛、眼線、眼影、臥蠶、修容、口紅等，每一步都悉心為阿姨上妝，最後幫阿姨換了件紅色上衣，頭髮也試了3個造型。張阿姨開心地合不攏嘴，不斷擺Pose讓趙同學幫忙拍照。

▲▼張阿姨完妝後笑得合不攏嘴。（圖／翻攝自澎湃新聞）

趙同學表示，「阿姨平時都在學校，從早忙到晚，沒什麼時間打扮自己，想幫阿姨改造，讓她看看自己很美的樣子，平時我們跟阿姨的關係都很好，我們有一些生活上的問題，像是縫衣服這些，阿姨都會主動幫我們。」

▲張阿姨當天在朋友圈上發了3張自拍。（圖／翻攝自澎湃新聞）

該段影片也引起熱議，不少網友大讚張阿姨五官本就漂亮，「雖然有皺紋，但真的好美啊」、「阿姨底子好，同學也太用心了吧」、「阿姨五官還是很漂亮的，化妝更加分」、「高鼻樑大眼睛臉型也好，阿姨本來就是美女」。