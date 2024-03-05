冷氣機墜17樓砸死女大生　空調業者自認無辜扯「新婚剛生子」

▲李姓工人（黑口罩）失手將安裝中的冷氣機從17樓墜落，砸死樓下等公車的21歲政大女學生。（資料照／記者陸運陞攝）

記者黃哲民／新北報導

新北1名李姓工人去年（2023年）在新埔捷運站旁大樓，失手將安裝中的冷氣機從17樓墜落，不幸砸死下方正在等公車的1位政大女學生，李男與僱主劉男被起訴涉犯過失致死罪嫌，新北地院昨（4日）開庭審理，闖禍的李男話不多，劉男自稱新婚2年孩子剛出生、對此案覺得自己很無辜，女大生的父親與姊姊無法認同2嫌的態度，雙方表定本月（3月）12日到法院調解。

本案發生於去年7月20日上午，就讀政大二年級的21歲黃姓女學生和姊姊在新埔捷運站旁等公車，被從天而降、重約30公斤的1台窗型冷氣機砸趴、當場頭破血流昏迷，雙腿也因巨大撞擊力而骨折，姊姊幸運逃過一劫，見到妹妹倒地慘狀，急得爆哭，1位路過的護理師協助做CPR急救，黃女仍失去生命跡象，送醫不治。

▲冷氣機墜落（上方紅圈處）砸中女大生前的瞬間，1位白衣女子（下方紅圈處）及時察覺閃躲。（圖／翻攝畫面）

警方獲報到場查出，事發社區大樓17樓王姓房客買直立式窗型冷氣機，空調公司劉姓業者聯繫論件計酬的32歲李男到府安裝，李男獨自施工，將機身放在窗框上卻沒先鎖好螺絲，也沒確認零件有無固定就粗心鬆手，以致冷氣機瞬間墜落，釀成不幸意外。

李男被警方查獲時，當場臉色蒼白認錯，被移送檢方複訊後交保3萬元並限制住居。檢方偵辦發現，李男根本不會安裝本案的冷氣機型，還在施工現場打電話給劉男求救，甚至案發後會勘現場時，李男也分不清這款冷氣機型「包材尺寸」與「安裝尺寸」的差別。

▲從17樓墜落地面的直立式窗型冷氣機，重量約30公斤。（資料照／記者陳以昇攝）

檢方認為劉男本身具有乙級冷凍空調裝修技術士資格，已知李男欠缺經驗與專業安裝能力，也清楚李男當時身邊沒幫手，卻為省錢仍輕率讓李男繼續高風險施工，以致疏忽造成被害人正值青春芳華卻無端消殞的憾事、使家屬承受莫大哀慟，且劉、李2人多所辯解、犯後無悔意，依過失致死罪嫌起訴2人，並建請對劉男從重量刑。

此外，法務部與財團法人犯罪被害人保護協會協助黃女家屬申請犯罪被害補償，新北檢去年8月召開委員會審議，已決議補償黃女家屬180萬元。