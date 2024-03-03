女大生借宿昏睡「下體流血」　揪出男同學1月性侵4次

▲女大生遭同學性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

桃園一名湯姓男大生，經常陪同需定期回診的女同學小華（化名，下同）到醫院，之後以「宿舍比較遠」等理由，說服小華到他住處過夜，因為知道小華服藥後會陷入昏睡，竟色心大起性侵對方多達4次。小華不只一次睡醒後下體疼痛、流血，事情曝光後，小華因此報警怒控性侵。

判決書指出，湯男在2019年4度性侵同學小華；小華在偵查中證稱，因為本身患有憂鬱症需定期回診，湯男主動表明願意陪同前往，由於見習地點也在湯男家附近，因此答應湯男的邀約到他家借住，但湯男卻趁她熟睡時性侵她，「隔天早上我有發現下體出血，我以為月事來，所以沒多加懷疑，之後被告道歉，在自白書寫到，我才知道遭性侵。」

小華指出，下體疼痛和出血的情況不只一次，詢問對方，對方還辯稱「我睡覺的時候踢到對方，對方好像回踢回來」，第二次發生時她追問，湯男才承認有發生性關係，但再度謊稱是小華主動的。

湯男在庭上辯稱，當時被學校教師要求必須親筆寫下自白書和道歉書，被要求以女生說法的方向去寫，班導師還說「有做就承認，不承認的話就要退學。」

導師出庭證稱，調查小組會議過程中，3位調查委員問湯男是否願意道歉，因為小華希望得到一個坦承的道歉，而道歉書是調查完畢後，湯男寫好拿來給他的，絕無以退學做為威脅。

一審法官審酌，湯男與小華視同學身分，湯男明知小華服藥治療會昏睡，竟藉她借宿的機會於1個月內4度性侵，犯後甚至將責任推給對方，加重對方身心壓力，且犯後始終否認犯行，態度欠佳，難認有悔意，因此依乘機性交罪共4罪，各判處3年8月月，合併執行5年有期徒刑。

小華雖然控告湯男性侵，但始終強調不希望湯男因為本案被學校勒令退學。事後湯男也取得曉華的原諒，雙方以70萬元達成和解。

湯男提出上訴，法官考量湯男無前科犯罪紀錄，素行尚稱良好，因一時衝動未能自制而做出犯行，但手段尚非暴戾激烈，加上雙方和解，因此撤銷一審判決，改依犯乘機性交罪共4罪，告處1年8個月，應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。可上訴。