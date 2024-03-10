舒緩都市熱島效應　新北2處獲台灣景觀優質獎

▲三重「與風同行。沁涼綠洲」獲景觀大獎優質獎。（圖／新北市城發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府城鄉局推動城市景觀改造獲大獎肯定，三重「與風同行。沁涼綠洲」及土城「溪頭老街fun輕鬆」，藉由公共景觀工程舒緩熱島效應，及攜手在地社區打造綠美化景點，翻轉在地風貌，達到提升居住環境及景觀品質的優異成果，雙雙榮獲台灣景觀大獎優質獎殊榮。

城鄉局長黃國峰表示，三重「與風同行。沁涼綠洲」是全國第1個以「公共景觀工程」舒緩都市熱島效應之實驗性計畫，改造三重新北大道兩側公有地包括三重區公所、體育場及中山藝術公園等，分析遮蔭不足及風速較低處，藉由拆除圍牆、減少硬體設施、綠帶整併及清整人行環境等方式，新規劃3處遮蔭廣場、地景遊憩場及1.5公里林蔭道，提供可辦理市集、節慶及戶外活動的優質空間，同時達景觀改善及微氣候調適等效益，獲景觀學界一致肯定，榮獲本屆「環境規劃類」優質獎最高殊榮。

▲土城「溪頭老街fun輕鬆」榮獲景觀大獎優質獎。

另外，榮獲「社區營造/創生發展類」優質獎的土城「溪頭老街fun輕鬆」，則是攜手在地社區共同規劃，將被車輛占用的空地改造成綠美化景點，並以藝術剪黏方式改造舊牆面成導覽地圖。民眾可由此開啟土城頂埔輕旅行，逐一走訪溪頭老街、大安圳賞蝶步道，及同樣由新北社規師改造的水生態親子公園、上善池生態園區，並參與結合空間活化、增加在地體驗及串聯生態觀光的地方發展策略，深獲評審委員肯定，創下新北市社規師計畫歷年最佳成績。

城鄉局長黃國峰表示，未來市府團隊會持續攜手各界共同努力，透過景觀規劃打造更新、更美的新北市，讓新北市成為安居樂業的宜居城市，與市民共同邁向2030的美好生活願景。

▲剪黏藝術設計溪頭老街導覽地圖。

▲民眾共同完成社區空間改造。