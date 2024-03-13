香港政府將壓縮開支　力拚3年恢復收支平衡　

▲香港財政司司長陳茂波。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港財政司司長陳茂波13日表示，政府將以壓縮開支為主，增加收入為副，減少財政赤字，期望兩三年後可以恢復收支平衡。

陳茂波當天中午出席香港專業聯盟的午餐會，就新一份《財政預算案》聽取意見，他提到，自從宣布樓市全面撤辣之後，樓市轉為平穩，交投量也增加，一些受到抑制的購買力釋放了。

陳茂波解釋，當年會引入樓市辣招，是因為房地產市場供不應求，未來三至四年，一手樓單位供應達11萬個，在供應較穩定的情況下，政府有「底氣」決定樓市全面撤辣。

對於公共財政，陳茂波說，政府將以壓縮開支為主，增加收入為副，減少財政赤字，期望兩三年後可恢復收支平衡。

陳茂波進一步指出，政府今年起連續三年每年節省經常開支1%，公務員編制控制在不高於2021年3月底的水平。但他也強調，開源有一定限制，因為經過幾年疫情，無論企業或個人都受到衝擊，不宜大幅加稅。

《財政預算案》也提到將會發行債券，陳茂波解釋，這些不會用在政府的日常開支，同時，由於利息有機會下調，長債的利息也比較高，發短債會比較合適。

陳茂波在回應提問時還說，政府不斷檢視香港的稅制，需要考慮多個方面，首先是國際競爭力，要了解與香港競爭較大的地區如何做，也要留意國際上的發展，因為過去幾年，全球稅制的差異都在收窄，過往一些地方被認為是「稅務天堂」，現在空間也愈來愈少。

陳茂波也認為，必須考慮香港的社會情況，因為現在是復甦的階段，不適合增加社會負擔，加上地緣政治複雜，對香港有許多抹黑，短期內不適合推出相關政策，以免引起不必要的擔憂，或讓人有機會唱衰香港。