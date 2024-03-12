長榮航空4／12開航高雄–香港　機票下殺2298元起

▲長榮航空開航高雄-香港航線，以空中巴士A321-200機型飛航。（圖／長榮航空）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空今(12日)宣布，4月12日起開航高雄-香港，每天1班，5月15日起增為每日兩班，搭配每周53班的桃園-香港航班，屆時將提供每周67班往返台港飛航服務；為慶祝開航，長榮航空也推出高雄-香港經濟艙機票最低2298元起(未稅)。

長榮航空4月12日起開航高雄-香港航線，該航線開闢後，長榮航空將成為唯一經營桃園-香港、桃園-澳門、高雄-香港、高雄-澳門四條航線的航空業者。長榮航空表示，高雄-香港航線將以空中巴士A321-200機型飛航，機上配置8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數，即日起開放訂位。

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為慶祝高雄-香港開航，長榮航空也宣布於「2024春季線上旅展」推出優惠票價，即日起至4月8日止，透過長榮航空官網購買今年9月30日前來回高雄-香港經濟艙機票，最低2298元起(未稅)。

▲長榮航空開航高雄-香港航線。（圖／長榮航空）

長榮航空表示，香港航線是長榮航空現有航點中班次最密集、座位數最多的航線，此次開航高雄-香港航線，除了提供南部鄉親赴港的便利空中交通外，同時也著眼台灣往返粵港澳大灣區的市場，藉由港澳綿密的飛航服務，提供旅客可以北進南出、南進北出的彈性行程規劃。

長榮航空目前由高雄飛航之航點包括東京成田、大阪、福岡、上海浦東、澳門以及首爾仁川，加上即將開航的香港航班，屆時國際航點數將達7個，每周飛航47班。