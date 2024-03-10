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港23條草案審議　經濟學家：越來越不知紅線在哪

▲李宇軒首度出庭，大批港警荷槍實彈在法院周圍戒護。（圖／路透）

▲香港基本法23條草案已經公布。（圖／路透）

文／中央社

香港政府8日公布基本法23條立法草案後，立法會火速完成首讀並進入二讀審議條文。法新社引述國際銀行經濟學家指出，23條立法最大的風險是令人「越來越不知道紅線在哪」。

法新社8日報導，香港瑞典商會主席奧德比爾（Kristian Odebjer）表示，基本法23條立法讓香港進入「未經測試、未知的水域」。

奧德比爾說，這些罪行定義「含糊」，尤其是有關「竊取國家秘密」的罪行。

根據草案內容，「國家秘密」不但包括關於中國或特區事務的重大決策、中國國防建設或中國武裝力量、中國外交或外事活動，還包括中國或香港的經濟、社會、科技發展，以及北京中央與香港的關係等。

奧德比爾表示，這會對其會員進行研究或盡職調查有負面影響，這些研究或調查對香港這樣的金融中心是有助益，甚至是有必要的。

報導引述一名拒絕透露姓名的國際銀行經濟學家指出，最大的風險是「有時你越來越不知道紅線在哪」。

▲香港匯豐銀行。（圖／CFP）

報導指出，銀行、投資者及很多公司都依賴研究、經濟數據或盡職調查報告，但這些資料可能屬於「國家機密」。

該經濟學家質疑：「報告會對經濟安全構成威脅嗎？」、「當局會回來找我嗎？」

一位不願透露姓名的外交官表示，基本上草案採用了中國大陸刑法中最糟糕的部分，也採用了911事件後英語國家反恐法律中最糟糕的部分，以及採用了殖民法律中最糟糕的部分。

該外交官還指出，國際企業在香港開設公司是因為「一國兩制」，讓香港以英國普通法管治而非中國大陸的不透明法律體制，但現在「兩制」之間界線越來越少。

香港政府8日公布基本法23條立法草案，當中提出叛國、叛亂、間諜活動、竊取國家機密、破壞國家安全和境外干預的控罪元素及刑罰。

根據草案，叛國、叛亂、勾結境外勢力意圖危害國家安全、煽惑武裝力量叛變的罪行最為嚴重，可判終身監禁。

▲▼香港七一禁遊行　港警封鎖維多利亞公園。（圖／路透社）

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