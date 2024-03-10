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大陸 大陸焦點 特派現場

照片曝光！香港出租房「玻璃罐泡2嬰屍」　法醫將提取DNA比對

▲▼香港出租房玻璃罐泡2具嬰屍。（圖／香港01，請勿隨意使用）

▲警方將玻璃罐帶回化驗。（圖／香港01，請勿隨意使用）

文／香港01

香港屯門上周五（8日）驚揭玻璃罐藏兩嬰屍案。警方拘捕單位兩名租客，相信他們為去世男嬰的父母，涉嫌「非法處理屍體」罪。警方今日（10日）召記者會交代案情進展，經法醫驗屍結果，兩嬰約24周至30周大，身上無明顯傷痕，浸泡屍體的玻璃罐液體尚待進一步檢驗，目前無法確定兩嬰的死亡時間及原因。至於兩名被捕人將於明日（11日）被警方押解至粉嶺裁判法院提堂。

新界北總區重案組第一隊總督察歐陽德交代案情指，昨日（9日）下午，法醫已經在富山公眾殮房對兩具男嬰屍體進行初步解剖及驗屍，並發現兩具男嬰屍體介乎24至30周大，身上無明顯傷痕，至於浸泡兩具屍體的玻璃罐液體尚待進一步檢驗。

另外，兩具屍體的具體死亡時間，即男嬰是在出生前或後死亡，以及兩嬰確實的死亡原因，亦有待進一步檢驗及毒理報告。目前法醫已提取兩嬰的DNA，會與兩名被捕人進行比對，以確認其親子關係。歐陽德又指，警方暫未找到兩嬰於本港醫院有生育紀錄。

▲▼香港出租房玻璃罐泡2具嬰屍。（圖／香港01，請勿隨意使用）

兩名被捕人被暫控以兩項非法處理屍體罪，將於明日（11日）被警方押解至粉嶺裁判法院提堂。

警方作出呼籲，如任何人對這宗案件有任何資料提供，可致電新界北總區重案組第1A隊：3661 3356。警方指，這宗案件是一宗悲劇，藉此提醒市民，尤其是懷孕中的準父母，建議他們尋求專業的醫護意見及適當的照顧。警方強調，失當行為導致嬰兒死亡，絕對有機會附上刑事責任。

上周五（8日）上午10時許，啓民徑35號美恒大樓C座一單位業主收回欠租住客的單位後，指示清潔工人到單位清潔時，其間工人在客廳地板發現兩個各高約30厘米、直徑約15厘米的透明玻璃罐，分別裝有一具泡在不明液體內的嬰屍。工人大驚報警，警員聯同法醫和鑑證主任到場搜證。

涉案單位面積約400呎，兩房、一廚、一廁。新界北總區重案組經調查後，同日在油麻地區拘捕一名24歲姓林男倉務員及一名22歲姓周女公關，涉嫌非法處理屍體，他們現正被扣留調查。警方相信兩人是男嬰父母，其中林男有黑社會背景，兩人相信自2022年12月起租住涉案單位。

▼警方將玻璃罐從出租房運出。（圖／香港01，請勿隨意使用）

▲▼香港出租房玻璃罐泡2具嬰屍。（圖／香港01，請勿隨意使用）

▲▼香港出租房玻璃罐泡2具嬰屍。（圖／香港01，請勿隨意使用）

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