清大校園徵才博覽會3／16登場　162家企業釋「2萬個職缺」

▲國立清華大學就業博覽會照片。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市今年第2場校園就業博覽會「清華Career校園徵才博覽會」，將於3月16日於國立清華大學桌球館前盛大舉行，此次共計162家企業參加，提供超過2萬個工作機會給求職者。新竹市長高虹安表示，這是一場融合青年活力、職涯發展的校園徵才盛會，邀請青年朋友準備好履歷與最佳狀態，當天到清大一探薪情。

新竹市勞工處長林昱志表示，此次國立清華大學校園徵才博覽會，多家企業祭出眾多職缺，台積電因應營運擴充，今年招募6,000名員工，此外，現場多達22家企業有各類型職缺數超過100名，如科技業聯華電子、瑞昱半導體、聯詠科技、大立光電，還有長榮航空徵百名機師，傳產業則有台塑企業，更有金融業多家廠商齊聚大舉招募，如第一金、新光金、台新金、玉山、兆豐、中國信託、合作金庫等每家都超過百個職缺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勞工處說明，AI應用型態越來越廣，以AI相關的不同跨領域職務也出現，本場徵才也有如台泥企業的生成式AI工程師、臻鼎科技的AI科學家；友訊科技則提供AI產品企劃管理師、以及華碩電腦開出醫療AI商務拓展專員等職缺，可看出來各應用領域亟需與AI結合的人才需求，有興趣的求職者千萬不要錯過。

清華大學表示，本年度春季徵才主題為「清春相印，風華正茂」，透過實體博覽會以及61場為期兩周的企業說明會，學生將有機會與高科技大廠、國內知名金融業、服務業、傳統產業等企業現場相互交流。此次博覽會亮點之一「清春相印館，求職照免費拍」，學生於完成指定任務後，即可獲得免費拍攝求職照的機會，一張好的求職照，傳遞具專業感的個人形象，讓求職履歷更吸睛，在激烈的職場競爭中脫穎而出、搶得先機。

勞工處表示，國立清華大學重視國際人才培養及發現越來越多國際生有留台工作需求，清華校方在博覽會同天也與經濟部Contact Taiwan合辦「國際生留台徵才說明會」，邀請經濟部、勞動部及內政部移民署與會說明留台就業事宜，並邀請5家企業提供國際生職缺及徵才說明，全程英文專場說明，讓外籍學生畢業後能順利留台就業。

勞工處提醒，竹市校園就博會清大場於3月16日上午10點登場，還有三場徵才活動，將於3月27日在元培科技大學、4月23日在玄奘大學及4月30日在中華大學舉辦，請求職的青年朋友多多把握機會，踴躍參加徵才活動，一起迎接好「薪」年。