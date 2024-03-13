　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

清大校園徵才博覽會3／16登場　162家企業釋「2萬個職缺」

▲國立清華大學就業博覽會照片。（圖／新竹市政府提供）

▲國立清華大學就業博覽會照片。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市今年第2場校園就業博覽會「清華Career校園徵才博覽會」，將於3月16日於國立清華大學桌球館前盛大舉行，此次共計162家企業參加，提供超過2萬個工作機會給求職者。新竹市長高虹安表示，這是一場融合青年活力、職涯發展的校園徵才盛會，邀請青年朋友準備好履歷與最佳狀態，當天到清大一探薪情。

新竹市勞工處長林昱志表示，此次國立清華大學校園徵才博覽會，多家企業祭出眾多職缺，台積電因應營運擴充，今年招募6,000名員工，此外，現場多達22家企業有各類型職缺數超過100名，如科技業聯華電子、瑞昱半導體、聯詠科技、大立光電，還有長榮航空徵百名機師，傳產業則有台塑企業，更有金融業多家廠商齊聚大舉招募，如第一金、新光金、台新金、玉山、兆豐、中國信託、合作金庫等每家都超過百個職缺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勞工處說明，AI應用型態越來越廣，以AI相關的不同跨領域職務也出現，本場徵才也有如台泥企業的生成式AI工程師、臻鼎科技的AI科學家；友訊科技則提供AI產品企劃管理師、以及華碩電腦開出醫療AI商務拓展專員等職缺，可看出來各應用領域亟需與AI結合的人才需求，有興趣的求職者千萬不要錯過。

清華大學表示，本年度春季徵才主題為「清春相印，風華正茂」，透過實體博覽會以及61場為期兩周的企業說明會，學生將有機會與高科技大廠、國內知名金融業、服務業、傳統產業等企業現場相互交流。此次博覽會亮點之一「清春相印館，求職照免費拍」，學生於完成指定任務後，即可獲得免費拍攝求職照的機會，一張好的求職照，傳遞具專業感的個人形象，讓求職履歷更吸睛，在激烈的職場競爭中脫穎而出、搶得先機。

勞工處表示，國立清華大學重視國際人才培養及發現越來越多國際生有留台工作需求，清華校方在博覽會同天也與經濟部Contact Taiwan合辦「國際生留台徵才說明會」，邀請經濟部、勞動部及內政部移民署與會說明留台就業事宜，並邀請5家企業提供國際生職缺及徵才說明，全程英文專場說明，讓外籍學生畢業後能順利留台就業。

勞工處提醒，竹市校園就博會清大場於3月16日上午10點登場，還有三場徵才活動，將於3月27日在元培科技大學、4月23日在玄奘大學及4月30日在中華大學舉辦，請求職的青年朋友多多把握機會，踴躍參加徵才活動，一起迎接好「薪」年。

ET快訊
快訊／松山站月台探出頭　遭列車撞擊宣告不治
恐怖畫面！　新北大貨車輾死女行人
快訊／00940募集倒數！富邦證突喊來不及　「開戶要5工作天
快訊／吸吮女書記官「5分鐘就好」　法官蔡明宏遭彈劾
獨／極惡畫面曝！台中29歲工程師被撞飛20m　腦死恐成植物人
連2天激戰小王！人妻怨老公「很小」：動沒幾下就結束
快訊／再押1人！李彥廷大姨子羈押禁見
民進黨台南主委街上被打！　球棒砸車
00939+00940夯！投信買超66億史上第4　抬轎6檔成
夏天浩持毒遭逮　集團發聲明：即起辭去職務
00940成巨獸！2天狂吸近2000億　行員嚇：有人解定存、

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

社工系很危險！名醫列「當社工5條件」嘆：年輕人選別科系吧

密集恐懼慎入！清大發現「紅火蟻水上結筏」　關鍵可能是費洛蒙

2024台南新藝獎「無際棲域」盛大開幕！　找尋藝術與當今社會的無限可能

台北「最多人逛夜市」前3名曝光！一票逆風：第1名只能冬天去

虐童案處理挨批「甩鍋給社工」　兒盟駁斥：會陪伴同仁到最後

首屆永續農業高峰論壇台北登場　農訓協會以在地食材迎賓

被30歲男點名「是人生勝利組」　百萬YTR尊苦笑回應了！

營養午餐食「知」有味　灃食前進國小校廚免費輔導開放報名

清大校園徵才博覽會3／16登場　162家企業釋「2萬個職缺」

拉麵名店「鬼金棒」用到蘇丹紅辣椒粉　業者道歉：之後會多注意

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

郭書瑤回應參戰《浪姐5》：等官宣　姚淳耀握近10張台積電「200多就買了」

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

惡保母被爆是湯圓店媳婦　店家澄清：2年前已離婚

面試過虐嬰保母 吳宇舒曝詭異環境｜20240312 ET午間新聞

畫面曝！台大社工女神涉過失致死罪　遭上銬移送地檢署

社工系很危險！名醫列「當社工5條件」嘆：年輕人選別科系吧

密集恐懼慎入！清大發現「紅火蟻水上結筏」　關鍵可能是費洛蒙

2024台南新藝獎「無際棲域」盛大開幕！　找尋藝術與當今社會的無限可能

台北「最多人逛夜市」前3名曝光！一票逆風：第1名只能冬天去

虐童案處理挨批「甩鍋給社工」　兒盟駁斥：會陪伴同仁到最後

首屆永續農業高峰論壇台北登場　農訓協會以在地食材迎賓

被30歲男點名「是人生勝利組」　百萬YTR尊苦笑回應了！

營養午餐食「知」有味　灃食前進國小校廚免費輔導開放報名

清大校園徵才博覽會3／16登場　162家企業釋「2萬個職缺」

拉麵名店「鬼金棒」用到蘇丹紅辣椒粉　業者道歉：之後會多注意

北市警局結合銀行業「阻詐17億元」　編列防詐預算增加近5倍

愛媽沒說變大隻！橘貓剛領養很纖細　長大橫向噴肉「胖到11公斤」

「英國冒險王」秘訪雨林出狀況！　「跳蚤入侵皮膚產卵」緊急治療

美參議院將表決分拆TikTok　陸外交部：最終必將反噬自身

快訊／台鐵松山站事故！男站月台疑探頭看　遭列車撞擊送醫亡

高虹安出庭不回應「潑咖啡」滅證說　勘驗應訊光碟冒出當機插曲

老爸「開口借200萬」買00940！她猶豫：該答應？　兩派吵翻了

神秘沙灘又能去了！宜蘭南澳海域全面開放　全年都能游泳、衝浪

主打泰式炒河粉！瓦城推新品牌「BO BO」 全台首店進駐宏匯廣場

快訊／00940募集倒數！富邦證突喊來不及　「開戶要5工作天」

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

男生最想娶的職業出爐！空姐、護理師落馬

才買小磨坊紅辣椒粉！新一代「反指標國師」鴻海全賣崩潰

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

兒盟董事長「1句話」勸女社工　網轟爆：完全沒擔當

冷氣團最凍時刻要來了！跌破10度　下波變天「北東甩雨」

冷氣團明晨最強「跌破10度」　下波變天雨襲2地

今晨5.5℃！　下波轉雨時間曝

桃園人通勤5小時到新北上班！鄉民全跪了

為何換掉1歲童前保母？　親友曝原因

10歲妹「下體撕裂流血」仍替父求情！她當半年社工超無力

網哀「社工創傷日」直批：燒女巫

兒福社工1罪名若成立　最令人失望

凱凱被虐死「關鍵大善人是她」！網淚：可惜救不了

他見兒盟執行長道歉還「嘻嘻哈哈」！PTT炸鍋

更多熱門

相關新聞

竹市校園就博會3/9開跑　鼓勵青年勇敢逐夢

竹市校園就博會3/9開跑　鼓勵青年勇敢逐夢

迎接年後轉職潮及青年學子畢業求職潮的需求，新竹市政府今(7)日於市府一樓大廳舉辦「勇闖職涯龍年飛揚」校園就業博覽會聯合宣傳記者會，首場校園就業博覽會，將於3月9日週六於國立陽明交通大學開跑，新竹市長高虹安表示，五校都有不同廠商設攤徵才，民眾如有年後轉職、求職需求的話，趕快動起來，準備好履歷到現場參加徵才活動，也祝求職者龍年好運來，勇闖嶄新職涯生活。

竹市勞工大學百場免費課程

竹市勞工大學百場免費課程

寒假打工慎防求職陷阱　牢記「三備七不」口訣

寒假打工慎防求職陷阱　牢記「三備七不」口訣

竹市府勞工處青年發展科2.0揭牌

竹市府勞工處青年發展科2.0揭牌

竹市青委至中市參訪　促進跨域合作、共創影響力

竹市青委至中市參訪　促進跨域合作、共創影響力

關鍵字：

新竹市勞工處

讀者迴響

熱門新聞

陳零九與Miusa緋聞放送吳宗憲重批

山區驚見「全裸溶屍」！新北警識破揪真相

男生最想娶的職業出爐！空姐、護理師落馬

即／F.I.R阿沁嫩妻花花持毒　警登門搜索查扣大麻

陳零九爆熱戀吳宗憲「女兒」！帶回家過夜17hrs

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

才買小磨坊紅辣椒粉！新一代「反指標國師」鴻海全賣崩潰

00940破紀錄！再灌978億進場　兩天申購飆破1700億

三大電信都有！4G 499吃到飽「不限速」一日限定復活！

遭撞飛重傷搶救21天　彰化姊姊醒了

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

河北燕郊瓦斯大爆炸！整棟樓變廢墟

凱凱亡　社工回傳照片驚見4大疑點

19歲男性侵2母馬　牠懷孕9個月流產

女社工上銬一幕太衝擊！「所有社工集體創傷」

更多

最夯影音

更多
NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」
籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面