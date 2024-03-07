竹市校園就博會3月9日開跑　鼓勵青年勇敢逐夢

▲「勇闖職涯龍年飛揚」校園就業博覽會聯合宣傳記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

迎接年後轉職潮及青年學子畢業求職潮的需求，新竹市政府今(7)日於市府一樓大廳舉辦「勇闖職涯龍年飛揚」校園就業博覽會聯合宣傳記者會，首場校園就業博覽會，將於3月9日週六於國立陽明交通大學開跑，新竹市長高虹安表示，五校都有不同廠商設攤徵才，民眾如有年後轉職、求職需求的話，趕快動起來，準備好履歷到現場參加徵才活動，也祝求職者龍年好運來，勇闖嶄新職涯生活。

高虹安指出，市府團隊積極落實「青年活力」施政藍圖，每年與勞動部以及5所大學合作，結合校方辦理就業博覽會等活動宣傳，期許適才適所幫助竹市青年順利就業，中央地方攜手為青年創造更友善環境，推動城市創新與進步。

高虹安分享，現在就業環境多元，很多年輕朋友對很多事情都很有興趣，需要許多探索的機會，才能做出未來職涯的選擇，市府勞工處也積極辦理青年勞工職前訓練，去年攜手陽明交通大學首度辦理「AI與應用電子班」職前訓練，加強在地連結，培育半導體產業跨領域職能人才，協助即將畢業的青年朋友找到興趣與專業結合的職場，更將優秀人才留在竹市。

現場邀請到新竹人「樂天女孩」熊霓分享職涯經驗，她說，從小就開始接受嚴格的國標舞訓練，每天長時間練舞堅持長達8年，努力的付出在喜愛的事物上，也憑藉舞蹈才華，榮幸獲選進入樂天啦啦隊，並獲得許多粉絲喜愛，她也提到，啦啦隊女孩光鮮亮麗的背後，是不斷辛苦練習的成果，很珍惜每次的工作機會，也勉勵現場青年求職者「機會是留給準備好的人」，鼓勵青年求職者把握機會，勇敢求職追夢。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁表示，勞動部為協助青年尋職，推動4年期「投資青年就業方案2.0（112-115年）」，統合11個部會資源，預計投入160億元，協助80萬名青年就業；另推動多項服務措施，如「初次尋職青年穩定就業計畫」，提供15歲至29歲未在學且未就業連續達90日以上之本國籍初次尋職青年，尋職津貼及就業獎勵金合計最高4萬5000元。針對初次跨域尋職需求青年，推出「青年跨域就業促進補助」提供求職交通補助、異地就業交通補助、搬遷補助及租屋補助等，降低青年異地就業障礙。

勞工處長林昱志表示，竹市大學校園就業博覽會首場即將在3月9日於國立陽明交通大學舉行，接著3月16日在國立清華大學、3月27日在元培科技大學、4月23日在玄奘大學、4月30日在中華大學舉辦。活動現場，除實體就業博覽會外，還有企業說明會、職涯講座及職涯導師提供職涯諮詢等一系列的徵才活動，歡迎應屆畢業生及求職者踴躍參加。

勞工處提醒，今年徵才職缺及校園就博會等相關內容，可至各校網站查詢，此外，今年度勞工大學課程已開放報名，有許多免費且豐富精彩的課程，每年吸引許多青年朋友參加，民眾如需瞭解更多青年活動資訊，可追蹤新竹市政府青年發展讚粉絲專頁( https://www.facebook.com/YouthHsinchu?locale=zh_TW )或洽詢市民專線1999、勞工處青年發展科03-5324900或新竹就業中心03-5343011。