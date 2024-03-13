繼續檢討2024！民進黨選後座談　首發場下周二高雄登場

▲民進黨主席賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統立委選舉已落幕2個月，民進黨持續進行選後檢討。據了解，民進黨將在下周展開北中南3場座談會，邀請青年黨公職與輔選幹部與會，徹底檢討選舉過程與結果，包括副秘書長兼代理秘書長楊懿珊、副秘書長何博文、翁世豪均將與會，至於黨主席賴清德是否親自出席，仍是未知數。

民進黨今年總統選舉雖在三腳督情勢下勝選，但立委選舉結果不如預期，席次減少外，多個指標激戰區幾乎「全軍覆沒」，因此，選後黨內及立委候選人持續舉辦青年座談會，蒐集不同社群對民進黨的意見。賴清德也曾在內部會議直言，這次選舉仍然有很多不符合社會期望的地方，有待民進黨持續檢討、重新贏回民眾的認同與支持。

根據民進黨規劃，民進黨下周二將在高雄舉辦首場選後檢討座談會，下周四在台中舉辦第二場，下周五則回到台北舉辦最後一場檢討座談會，屆時將邀請黨公職、輔選幹部、立委候選人們與會，採閉門會議形式，不對外公開。

另外，針對國民黨團、民眾黨團陸續拋出國會改革主張，據轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（13日）在中常會談及，在野黨團的許多主張均有違憲疑慮，因此，民進黨團將自提修法版本，目前仍持續研議中。