虐童案朱立倫發聲綠嗆「不要臉」　國民黨：蔡英文賴清德神隱中

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

虐童案持續延燒，國民黨主席朱立倫昨表示，民眾感受看守內閣就是擺爛心態，但社會安全網、食安不能有一天鬆懈，要衛福部部長薛瑞元下台負責，此番話遭綠委林俊憲回嗆，「不要臉，敢開這種記者會，消失的雙北市政府呢？」國民黨今（13日）再轟，虐童案沒消失，反而是蔡英文總統、副總統賴清德神隱消失？中央應與地方合作補破網，不應推託責任，更不該放任綠委以政治口水護主。

國民黨表示，朱立倫呼籲中央衛生部門應負起責任完善社會安全網，並補足社工人才，更強調法律不足之處由朝野共同努力，雙北市政府也立即提出多項具體改善作為；反觀蔡英文、賴清德一再宣稱要補足社會安全網，但執政八年來花了400多億元預算，如今虐童案沒消失，卻反而是蔡英文、賴清德神隱消失？

國民黨批評，蔡總統昨天第一時間還在臉書發種樹的文，後來才由總統府發文說有關心，再次讓民眾感受到政府後知後覺的既視感。

國民黨質疑，每次發生社會悲劇，總統府只會先說關心再說要檢討，就神隱消失，再出動網軍推卸責任給基層與地方，敷衍塞責的SOP，難道就是民進黨政府所謂的社會安全網？還是只是保護蔡英文、賴清德的安全網？

國民黨強調，中央與地方需合力重建社會安全秩序與制度，而非推託卸責、用情緒言論攻擊在野黨，這種煽動仇恨、進而形成惡意螺旋的行為，才是讓社會陷入不安的罪魁禍首。