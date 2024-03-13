被爆做民調竟跟民主基金會申請補助　國民黨：民進黨又雙標了

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍委徐巧芯控民進黨向台灣民主基金會申請補助輔選，遭民進黨反嗆，國民黨連「經營Twitter」、網頁更新、民意調查等八竿子打不著的黨務行政費用都敢申請，把補助款當黨產用，才讓人笑掉大牙。對此，國民黨今（13日）回應，其他政黨的國際溝通經營就是不民主？只有民進黨的聲音才是民主嗎？

針對民進黨有關民主基金會的說法，國民黨今表示，民進黨根本是此地無銀三百兩，民主基金會對民進黨的補助經費，被揭露拿去做為輔選小金庫，只用一句「完全經得起檢驗」就能杜悠悠之口嗎？自家黨工跟黨主席多次在所申請之活動受訪時，提到政黨輔選工作，難道這不是藉基金會的補助，做選舉之實嗎？民進黨應該向全民清楚說明，而不是企圖轉移焦點，規避各界的質疑。

國民黨強調，透過申請民主基金會的補助，維護、建立與國際溝通的管道，向國際表達國民黨在各個議題的立場，難道民進黨又要雙標，其他政黨的國際溝通經營就是不民主？只有民進黨的聲音才是民主嗎？民進黨面對「小金庫」的質疑不好好解釋，只會雙標的發言，轉移焦點，根本就是此地無銀三百兩。

民進黨發言人吳崢昨日指出，民主基金會相關補助都經過包括藍營在內的各黨代表所組成的董事會審核通過，徐巧芯指稱民進黨舉辦的「2023國務青旗艦營」、「兩岸情勢兵推營」等相關活動是「掛羊頭賣狗肉」，實際上，依照補助要點，推廣民主、人權相關活動皆在補助範圍內，民進黨舉辦營隊，讓有志於公共事務的年輕朋友參與第一線政治實務，相關經費及運用都經得檢驗，國民黨不需要無的放矢胡亂潑髒水，徐巧芯所謂「踢爆」更是一派胡言。

吳崢指出，國民黨歷年來也申請民主基金會經費補助，2021、2022年向基金會分別申請1012萬元、1028萬元，申請的費用更讓人笑掉大牙，包括「中國國民黨英文資訊發布與英文網頁建置」30萬元；「中國國民黨英（日）文資訊與英（日）文網頁內容更新」72萬元；「民意調查」100萬元、160萬2000元；「經營Twitter」21萬3000元，請問這些政黨內部行政費用與民主推廣有什麼關係？依照徐巧芯的標準，國民黨才應該提供結案報告讓全民檢視清楚。