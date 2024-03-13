兒盟董事王育敏被罵翻　今發聲：提案修法「虐童致死」者判死

▲過去曾是兒盟執行長、現任董事的國民黨立委王育敏，臉書被民眾怒灌爆。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市1歲男嬰去年底遭兒福聯盟轉介的劉姓保母姊妹虐死，事件震驚社會引發眾怒，兒盟高層昨出面道歉，身兼兒盟董事的國民黨立委王育敏卻在臉書發文，稱會要求全面檢視社會安全網，遭到網友灌爆怒嗆她之前都在裝死，「身為兒福聯盟的董事，這件事情最好最近才知道喔」。王育敏今（13日）二度發聲，稱過去曾提案修法「虐童致死」死刑，但遭到民進黨立委反對，希望這次朝野都可以支持該提案。

王育敏昨發文表示，除了嚴懲虐童凶手，也會要求全面檢視社會安全網，針對此次事件中社會安全網的漏洞及補強措施研擬修法及檢討，加強社工訪視密度及強度，並嚴格掌控社工訪視狀況、標準化訪視流程、提高對受托兒童狀況的判斷力訓練，更即時地採取行動避免悲劇發生。

王育敏還提到，保母個人身心狀態對兒童影響非常大，未來在居家式托育服務登記證的申請資格上，應要求附上身心科檢查證明，承諾下週將在立院衛環委員會召開相關會議，深切反省與檢討，捍衛孩子的權益。

然而，網友並不買單，紛紛質疑悲劇早在去年發生，王育敏身為兒盟董事不但一聲不吭，11日台中巨蛋動工剪綵還開心發文，現在卻出來喊著檢討社會安全網，「現在才出來講這些嗎？還敢提社會安全網？」、「身為兒福聯盟的董事，這件事情最好最近才知道喔，ㄏㄏㄏ」、「事情發生多久，現在才來講幹話」。

王育敏今日上午在立法院受訪時，再度表示非常痛心，認為要徹底檢討，也要求兒福聯盟召開專家檢討會議，下周一她擔任衛環委員會召委，也會安排有關社會安全網制度疏漏進行檢討。

王育敏說，自己已提出法案，對於這種兒童受虐致死的加害者，現行法律只判到無期徒刑，認為應該要判到死刑，而她過去也曾提案，很可惜民進黨立委支持廢死運動，所以該法案在委員會討論時就沒有通過，她希望這次法案可以不分朝野支持，因為每一個兒童受虐致死的個案，都讓人痛心無比。