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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠稱北市僅查訪保母1次　蔣萬安、社會局澄清：還有2次紀錄

▲▼台北市長蔣萬安、社會局長姚淑文受訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲台北市長蔣萬安、社會局長姚淑文受訪。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者袁茵／台北報導

1歲男童凱凱（化名）2023年9月透過兒福聯盟轉介劉姓保母姊妹照顧，儘管兒盟社工3個月進行3次訪視，但都沒察覺到異樣，最終凱凱慘遭凌虐致死；民進黨昨質疑，台北市自己的訪查制度失靈，本該進行4次查訪卻只查1次。台北市長蔣萬安13日澄清，現在不該是政治攻防或口水的時候；台北市社會局長姚淑文也解釋，凱凱9月26日才入住保母家，而9月前有另外2次訪視紀錄，民進黨資料跟陳述有錯誤。

面對凱凱遭保母姐妹虐死案，民進黨12日於臉書發文表示「國民黨幫蔣萬安卸責」，認為身為地方首長的蔣萬安本該負起最大責任，但誇張的是，國民黨主席朱立倫居然第一時間幫忙甩鍋給中央，顯示國民黨心中只有政治盤算，毫無兒童權益。

民進黨批評，台北市府訪查制度失靈，男童自新北轉介到台北後，台北市社會局期間本該進行4次查訪， 但實際上「只查訪了1次」，直到男童受虐致死前，台北市社會局皆未察覺異狀，也未有任何動作，顯示訪視機制嚴重失靈。

面對民進黨質疑台北市社會局4次查訪只查訪1次，民進黨發言人吳崢解讀「一年查訪4次」是指9、10、11、12月每個月都要去，有些解讀錯誤？蔣萬安13日參訪台北家扶中心中正服務處時表示，現在最重要的是怎麼樣避免未來再有這樣的事情發生，不管是目前法規的規定，既有的流程跟程序，還有整個通報的機制，以及中央、地方及各個機構，大家一起共同建構一個聯防、通報或守護的SOP，這才是目前即刻要來做的。

一旁的姚淑文則補充道，就本案來講，保母在2022年10月之後重新領證，因此重新登記後，北市社會局按照規定，今年9月以前還有另外2次的訪視紀錄，但因為凱凱是9月才入住到保母家，所以9月26日是第一次訪視到凱凱的時間，「我們完全按照規定有完整的紀錄、訪視資料，這一點民進黨資料跟陳述錯誤，我們也請民進黨更正。」

▲▼台北市長蔣萬安、社會局長姚淑文受訪。（圖／記者黃國霖攝）

媒體追問，會不會覺得民進黨像是在甩鍋地方？像今天早上包括府院黨都有記者會，會不會覺得現在不應該做這些政治手段攻擊？蔣萬安也說，現在不是政治攻防或口水的時候，而是應該即刻地來面對整個機制，跟制度面好好的檢視，儘快提出各項的方法。

蔣萬安指出，地方政府可以做的都已提出，包括12日社會局提了7項作為，另外有很多需要中央一起來共同努力合作的地方，北市也提出呼籲，這部分是目前民眾期待看到市府儘快做的事情。

台北市社會局也發出新聞稿澄清，保母訪視方式及次數規定，依居家式托育服務提供者登記及管理辦法第18條規定，首次訪視應於收托後1個月內進行，提供全日、夜間托育服務者「每年訪視4次」，居家登記管理辦法主要是範定托育服務管理機制，本案居服中心皆依規定進行訪視，此前另有2次訪視。

社會局提及，本案孩童於9月始托，居服中心即於2023年9月26日前往訪視，按規定依中央政府各項指引評估，當次並無異狀，另由兒盟社工定期1個月訪視1次，以了解兒童照顧狀況。

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