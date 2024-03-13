黃捷站上質詢台「1秒增高」　網笑歪：這是什麼生物

▲民進黨立委黃捷今天質詢時明顯「長高了」。（圖／翻攝自國會直播）

記者呂晏慈／台北報導

身型嬌小的民進黨立委黃捷今（13）前往立法院內政委員會質詢時，一旁的議事人員因擔心黃捷視線不佳，特別協助搬上凳子，讓黃捷站上質詢台後「一秒增高」，不被麥克風擋住。她事後也透過Threads分享這段影片，笑稱：「今天發現質詢台上有增高神器可以用，終於不會被擋到了」，15秒畫面引發網友討論，還有網友「歪樓」說：「這是什麼可愛生物」。

對於黃捷突然「增高」，網友紛紛留言互動：「居然有增高神器」、「委員增高後的表情好Q」、「這是什麼可愛生物」、「不要這麼可愛阿委員」、「也太萌！」、原來國會頻道可以看到這麼溫柔的片段」。讓嚴肅的委員會質詢增添幾分趣味。

▲民進黨立委黃捷上周質詢時還沒有「增高神器」可用。（圖／翻攝自國會直播）

黃捷今天在內政委員會質詢時，談及海洋保護議題，她表示，民間很多團體等待「海洋保育法」立法已久，希望這個會期可以如期通過，現行海洋保護區的生態監測與執行管理還不夠透明，希望可以更公開，另外，有非常多環團很關心「海保法」中海洋庇護區要如何劃設、標準為何，希望能有明確指引，並妥善溝通。

黃捷舉例，台劇「八尺門的辯護人」也揭露海上觀察員的安全保障，要如何客觀、獨立執行職務，希望海保署給予基本保障。海保署官員回應，會有相關子法規範觀察員的資格以及安全措施，並透過審議會的方式，討論庇護區劃設的準則。