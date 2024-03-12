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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃捷提「陸配入籍需宣誓效忠」　藍委嗆：多此一舉、違憲亂政

▲▼國民黨立委許宇甄、王鴻薇、發言人楊智妤召開「抗中保台又來了？違憲擋不在籍投票，民進黨淪民主退步黨！」記者會，抨擊民進黨以中共介選為由阻擋不在籍投票修法。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

針對陸配取得身分證年限議題，民進黨立委黃捷提出，新增「經入籍宣誓」及「具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識」兩項條件，認為應該要宣誓「效忠中華民國」。國民黨立委許宇甄直嗆黃捷的提案是違憲亂政，依憲法規定，中華民國各民族一律平等，要讓大陸地區人民額外宣誓效忠，根本是多此一舉。

立法委員許宇甄表示，看到民進黨立委黃捷所提的兩岸人民關係條例的修法，這個提案才是違憲亂政。大陸籍配偶入籍台灣是依據「兩岸人民關係條例」的規定，需自大陸除籍、完成現有入籍程序，是基於兩岸特殊狀況下的做法，也是我國憲法所規定。

許宇甄指出，2020年6月以行政院名義提出的兩公約國家報告，裡面寫得很清楚，行政院支持大陸籍配偶入籍跟外籍配偶一致，如果黃捷有陸籍配偶入籍年限與外籍配偶一致的疑慮，應該去問問前行政院長蘇貞昌，當年為什麼要提出這份國家報告。

許宇甄強調，提案要大陸配偶宣誓效忠的問題更是可笑，中華民國憲法第五條規定，中華民國各民族一律平等，要讓大陸地區人民額外宣誓效忠，根本是多此一舉，黃捷的提案充滿仇視、敵視、歧視，這種提案才是毀憲亂政的提案。
 

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