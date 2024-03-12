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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳永康質詢提陸船翻覆案法條總整理　陳建仁頻點頭：學到很多很感動

▲▼邱國正 陳永康 陳建仁施政方針及施政報告質詢 外交國防組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳永康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委陳永康今（12日）到立法院質詢，針對金門快艇翻覆事件，他整理了一份圖表，呼籲政府建立共同圖像，同時強調國家安全戰略的重要性。陳永康質詢時的專業論述，讓行政院長陳建仁專注頻頻點頭，一旁的國防部長邱國正也不停記筆記。質詢尾聲陳建仁更大讚陳永康「謝謝委員，我學了很多，真的很感動」。

陳永康以2月14日的金門中國快艇翻覆事件為例。他建議，為了提高法律引用的準確性和相關部門之間的協調，應該要建立了一個包含所有引用法案和背景資料的資料庫。

陳永康指出，依據國家安全法施行細則第25條，「由國防部會同內政部根據海防實際需要，就臺灣地區海岸之海水低潮線以迄高潮線起算五百公尺以內之地區及近海沙洲劃定公告之」，這個文字非常複雜，且涉及多個部門的協作和資料整合，未來應該要有一個單位統一協商。

▲▼ 陳永康針對陸船翻覆事件作法條總整理 。（圖／陳永康提供）

陳永康指出，此次漁船擦撞事件所衍生的法條、法源問題，以及運用不同圖像、電子檔，我國並沒有一個完整的共同圖像，來顯示整起事件的發生經過，因此建議由現在法條上的概念，提供給行政院下轄各部會做橫向協調參考依據，各部會也可以在法條方框內衍伸，提供更深入的內容。

質詢尾聲邱國正對陳永康的建議表示，共同圖像的運用是軍中非常重視的事項，它涵蓋了陸、海、空三軍的同步資訊。他也認為，現在要把各部會融合在共同圖像，是很好的做法，畢竟國家安全不光是國防部單獨的責。ㄇ陳建仁最後也表示謝謝陳永康，真的很認真，學了很多，真的很感動。

▲▼ 陳永康針對陸船翻覆事件作法條總整理 。（圖／陳永康提供）

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