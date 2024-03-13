【廣編】連線直擊日韓新潮流　跟著Mia C’bon漫遊拉麵館及狂歡動漫商品

▲Mia C’bon即日起至3月19日的日韓新潮流活動，推出多項日韓道地風味商品及優惠。

圖、文／Mia C’bon提供

近期一波日韓旅遊熱潮席捲而來，Mia C’bon也跟上潮流正舉辦一場精彩的日韓主題商品節，將日本、韓國的經典美食與新品一次滿足，讓人不必出國也能享受地道的日韓風味。

像是Mia C’bon特別匯集了多款日韓人氣泡麵，其中「藤原風味拉麵」以北海道獨特的氣候和優質食材製作，口感鮮美；「韓國不倒翁金螃蟹海鮮風味拉麵」更是廣受好評，湯頭濃郁微辣。Mia C’bon本檔特別推出了在日韓廣受歡迎的動畫「蠟筆小新」聯名商品，如啤酒頭的蠟筆小新氣泡飲、SF蠟筆小新海苔等，讓人在生活中感受到動漫的樂趣。另外，Mia C’bon提供了北海道微波白飯、順伊奶奶正宗人參雞湯等懶人料理包，以及韓國匠人辣牛肉湯、牛肉海帶芽湯等系列，選用優質食材，讓人在家也能品嚐到道地美食。

看著日韓劇主角在下班後用玻璃杯斟滿酒一口飲盡，讓人好舒壓，Mia C’bon不但集結了日本各款清酒、柚子酒以及日系啤酒，還有韓國真露燒酌以及瑪格利酒。限店販售的醉鯨鯨純米吟高育54號，以山田錦為母系、ヒノヒカリ為父系培育出之米種－吟の夢，其香氣淡雅，先透出西洋梨明亮感，微帶點些許柑橘清香。淡麗入口，辛口清晰，帶輕柔旨味。薩州赤兔馬芋燒酎紫芋，則是產量稀少的限定逸品，採高品質的頴娃紫芋為原料，濃厚酒體帶有些許甘甜味，非常適合搭配各式燒物。

Mia C’bon日韓新潮流活動將於即日起至3月19日，在Mia C’bon全門市舉辦。檔期優惠包括3月底前每週末日系啤酒滿$399限折30元；活動檔期限量商品享加購優惠，更有豐富滿額好禮等你拿，活動詳情：https://reurl.cc/13aoxp