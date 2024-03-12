土地公及石門水庫媽祖婆加持　帶來第三波春雨效益

▲副市長蘇俊賓表示，「水庫媽」是「環保媽」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

慶祝石門水庫營運60年，媽祖水域遶境12日擴大舉辦，場面熱鬧！水利署北區水資源分署表示，今年第三波昨（3/11）日如氣象署預報為北部區域帶來明顯降雨，各於石門及寶二水庫集水區帶來20及30毫米的雨量，估計為桃園及新竹地區帶來300及100萬噸水量，對水庫水情顯有助益。

北區水資源分署說，昨日是土地公農曆2月初2生日，民間俗稱「頭牙」及「龍抬頭」，下午起天氣轉陰開始飄雨，夜間雨勢更逐漸加大，符合節氣易降雨特性。今天上午又有水庫媽祖及大溪復興宮等神明辦理石門水庫繞境，共有17間宮廟、44神尊參與，並有26艘船加入水上遶境行列，吸引約600位信眾搭船陪伴媽祖水域繞境，現場十分熱鬧，也讓這項具地方傳統特色的活動，充分反應全民祈求風調雨順及國泰民安深層意義。

▲石門水庫媽祖水域遶境，場面熱鬧！（圖／市府提供）

目前已進入3月中旬，桃園及新竹地區農田也陸續完成整田插秧，而依進入本田期的稻作生長習性，為使根系儘量向下發展，農民會採低水供灌模式，故用水量自3月下旬起會大幅降低，屆時水庫出水量將減緩。另每年汛期自5月開始，屆時梅雨會帶來雨量，目前依水情及未來降雨預測，除可完成一期稻作供灌外，也呼籲民眾養成節約用水好習慣，讓今年的水請持續供水穩定，大家用水都便利。

出席石門水庫媽祖水域遶境的桃園副市長蘇俊賓表示，百吉復興宮媽祖水上遶境祈福活動已有50年歷史，今（113）年適逢石門水庫啟用一甲子，讓今日的遶境活動別具意義。大溪百吉地區的「水庫媽」及開漳聖王等神尊，搭遊艇於石門水庫遊湖遶境，是桃園的年度宗教盛事，也是全臺唯一的水上遶境活動，不只護佑信眾交通安全、行水平安，也提醒信眾珍惜水資源，因此「水庫媽」也可以說是「環保媽」。