44神尊石門水庫水上遶境　北水分署盼神明加持庇佑確保水情

▲桃園市大溪、復興地區今天上午有17間宮廟、44神尊參與石門水庫水上遶境，出發前神尊一字排開準備上船。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

今年6月適逢石門水庫營運一甲子，經濟部水利署北區分署與桃園市渡船遊艇商業同業公會今（12）日舉行石門水庫水上遶境遶境祈福活動，今年有來自大溪、復興地區17間宮廟、44神尊參與，同時逾200信眾分乘26艘船加入水上遶境行列，祈求龍年風調雨順、國泰民安。

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▲大批信眾排隊等候上船。（圖／記者沈繼昌翻攝）

昨天是農曆2月初2也就是土地公生日，民間俗稱「頭牙」及「龍抬頭」，下午起天氣轉陰開始飄雨，夜間雨勢更逐漸加大，符合節氣易降雨特性。今天上午則有媽祖與大溪復興宮等神明辦理石門水庫遶境，總計有17間宮廟、44神尊參與，現場還有26艘船加入水上遶境行列，吸引逾200位信眾搭船陪伴媽祖水域遶境，讓這項具地方傳統特色民俗活動，反映全民祈求風調雨順及國泰民安深層意義。

北區分署指出，今年第三波降雨於昨日為北部區域帶來明顯雨勢，分別為石門、寶二水庫集水區帶來2、及30毫米雨量，估計為桃園與新竹地區帶來300、100萬噸水量，對水庫水情有明顯助益。根據今天最新水情資訊，節制今天上午11時為止，石門水庫有效蓄水量為8550.05公噸，蓄水率為41.6%，寶一、寶二水庫有效蓄水量分別為202.17萬公噸、1541.12萬，蓄水率則為40.3%、48.9%，希望3月分能持續降雨，以供應民生與灌溉用水。

▲17間宮廟、44神尊參與石門水庫水上遶境，祈求龍年風調雨順、國泰民安。（圖／記者沈繼昌翻攝）

分署表示，目前已進入3月中旬，桃園、新竹地區農田也陸續完成整田插秧，依進入今年一期稻作生長習性，為使根系儘量向下發展，農民會採低水供灌模式，故用水量自3月下旬起會大幅降低，屆時水庫出水量將減緩。

此外，每年汛期自5月開始，屆時梅雨會帶來充沛雨量，目前依水情與未來降雨預測，除可完成一期稻作供灌外，民眾應養成節約用水好習慣，讓今年水請持續供水穩定，讓大家都有水可用。