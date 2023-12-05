農水署擴大灌溉面積「8萬農戶受益」　農民樂喊：水一開就來了

▲農業部舉行記者會說明農田水利效能提升績效。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農田水利會於2020年改制為農田水利署，納入公務體系。農業部今舉行擴大灌溉服務績效記者會，說明改制3年來，克服地形限制、改善灌溉設施，已擴大灌溉面積至5.6萬公頃，受益農戶逾8萬戶。有農民說，以前常為了搶水發生糾紛，現在「只要在田邊打開水龍頭，水就來了」。

農業部代理部長陳駿季表示，這幾年氣候變遷影響農業甚鉅，對農業經營風險越來越高，尤其水資源是農業相當重要的資源，因此農業部持續思考如何提高生產效率、確保農產安全，以及降低農民經營風險。農水署成立3年來，讓以往在灌區外、靠天吃飯的農地，也能納入灌區，累積受益面積已達5.6萬公頃，逾8萬農戶受惠。

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農水署署長蔡昇甫指出，台灣地形特殊，山高、坡陡、流急，如果沒有良好的設施，一下雨，水容易川流入海，等到作物需要水的時候，就無水可灌溉；以前農田水利會屬公法人，因採會員制，只提供灌溉水給灌區內的農民，而灌區外的農民，很容易遭受缺水之苦。

蔡昇甫說，農水署成立後，即針對全國原農田水利會灌區外的水資源、農地使用情況、地形地貌等進行調查評估，依據各地不同的水源、地形、作物等特性，制定不同的建設計畫，並克服當地不同的挑戰，施作不同的灌溉設施，讓農民有水可以灌溉，也讓更多青農願意返鄉。

蔡昇甫說，以南投縣埔里鎮百香果產區來說，農民用水成本降低、人力成本降低，平均獲利增加35%，在地農村經濟也明顯活絡，農作年產值從5億提高至12億、帶動14億產業鍊，提供1250個就業機會。而花蓮瑞穗的舞鶴蜜香紅茶產區，也在改善灌溉設施後，讓茶園面積大幅成長，人力成本下降75%、單位產值增加43%，帶動8.2億的農業產業鏈，也增加16位返鄉青農。

南投埔里百香果農蔡先生說，以前沒有灌溉系統，缺水時就要買水、四處去搶水，甚至因為搶水發生紛爭，現在農地水源就像家裡的自來水一樣，只要在田邊打開水龍頭，水就來了。