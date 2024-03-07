慶祝石門水庫營運60年　媽祖水域遶境3／12擴大舉辦

▲石門水庫媽祖水域遶境。（資料照／北區水資源分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

水利署北區水資源分署7日表示，每年農曆2月3日石門水庫會舉行媽祖遶境祈福活動，今(113)年6月逢水庫營運一甲子，該分署與桃園市渡船遊艇公會合作舉辦媽祖遶境祈福暨水資源宣導活動，歡迎民眾3月12日上午到水庫參加相關活動，讓慈悲的媽祖婆保佑加持，也共同祈求風調雨順、國泰民安！

北區水資源分署表示，這項祈福活動已有50年歷史，獨具台灣地方文化特色，今年特別協商結合石門水庫營運60周年慶，除以往水域繞境外，增加於大溪復興宮至壩區西碼頭間環湖公路進行陸域繞境活動。

▲石門水庫媽祖水域遶境，吸引許多民眾參加。（資料照／北區水資源分署提供）

祈福民眾可以選擇在大溪復興宮、壩區西碼頭、阿姆坪生態公園及環湖公路沿線伴隨媽祖繞境，也可在環翠樓旁西碼頭搭船參加水域繞境，桃園市渡船遊艇商業同業公會表示將提供200名民眾免費搭船參與活動。另祈福典禮會場設於環翠樓旁西碼頭，本分署於現場會有愛護水資源擴大宣導，並有獎徵答送紀念品活動，歡迎大家共同參與。

本分署考量國內媽祖信眾眾多，本次活動擴大採水上與陸域舉辦，尤其含沿環湖公路步行繞境道路恐易壅塞，故建議民眾除注意活動時間外，儘量抱持步行遊園賞景祈福心態參加，並將車輛停在園區南苑、高線及阿姆坪生態公園等停車場，且耐心接受保警及交管人員指揮通行，讓祈福活動順利平安舉行完成。