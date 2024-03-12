泡澡爆睡5小時！他手指「皺成蕈菇」超噁畫面曝　痛到無法穿衣服

▲男大生的手指因為泡水泡太久，導致疼痛不已。（圖／X／@nattsunyan）



記者王佩翊／編譯

日本一名男大生因為洗澡太舒服，不小心在浴室內睡著，就這樣泡澡泡了5個半小時，等他清醒後，發現自己的手指不但被泡到像是蕈菇一樣皺，甚至疼痛不已，連浴室的門都打不開，最後是用指甲才勉強開門逃出浴室。

根據encount報導，20歲男大生「なっつ」（@nattsunyan）4 日在社群平台X上公開了一張恐怖照片，只見他的手指被泡到滿是皺摺，甚至還明顯發白。なっつ寫道，「在浴缸爆睡5個半小時，手都要痛死了。」

原來該名網友平時獨自一人在外居住，租屋處並沒有浴缸，所以3月上旬回到老家時，滿心期待地要好好放鬆，久違地享受泡澡。但他萬萬沒想到，由於長途跋涉返鄉，導致他太過疲倦，一不小心竟然在泡澡時睡著了。

雖然不太記得睡著時的具體姿勢，但是他的手和身體一直都泡在浴缸裡。然而當他睡醒後，第一個反應就是鮮明的疼痛感。他表示，「當時手痛到想要重新沖澡也沒辦法，甚至打不開浴室的門，只能使用指甲勉強把門打開。」

待他走出浴室後，想要拿起毛巾擦乾身體，並穿上衣服，也痛得難以忍受，花了平常數倍的時間才完成這些看似簡單的動作。從浴缸出來後，明顯感受到喉嚨乾燥，他也懷疑，可能是出現脫水症狀。不過因為實在太睏，所以走出浴室、穿好衣服後，他又馬上在臥室睡了4到5個小時。

所幸待他清醒後，手指的皺摺已恢復正常，雖然還有一點疼痛，但是因為大致上都恢復，所以就沒有特地就醫了。

該篇貼文隨即獲得超過10萬人按讚，有許多網友也紛紛回覆有類似經驗並稱，曾在喝醉時或是太疲憊時不小心在浴缸內睡著。