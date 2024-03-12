韓國狗慘遭暴力性虐！陰部、肛門「嚴重損傷」鮮血直流　休克病危

▲母狗敏基慘遭韓國人暴力性虐，陰部和肛門出現嚴重傷口、鮮血直流。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／綜合外電報導

最近南韓傳出一隻流浪母狗疑似慘遭「人獸交」、惡意性虐的暴力事件！一名在動物收容所擔任志工的網紅本月初在京畿道金浦市的路邊，發現一隻不斷痛苦呻吟的母狗，結果發現母狗頭部不僅慘遭鐵釘重擊的傷痕，陰部與肛門更是嚴重毀損、血跡斑斑，目前他已向警方報案。

根據《韓聯社》、《韓國經濟》、《世界日報》，在YouTube上經營頻道「那個男人的發呆旅行」的網紅A某在動物收容所「我的愛圍棋」擔任才藝志工，他6日上傳標題為「請協助慘遭人類性侵和嚴重虐待的狗狗敏基」，呼籲民眾認養受害犬，否則一旦過了領養公告期限，該隻狗很有可能會進入安樂死程序。

A在影片中透露，他3月2日下午3時在京畿道金浦市某人跡罕至村落的街邊，發現了一隻慘遭人類嚴重性虐的5歲（推測）母狗敏基，其身體狀況簡直慘不忍睹，不僅頭部遭到大鐵釘（用來擊碎石塊）重擊、後腿至骨盆部位遭綑綁而無法隨意移動，甚至就連母狗的陰部出現嚴重傷口、鮮血直流，嚴重到無法確認是否曾進行結紮手術。

A某補充，敏基全身充滿瘀傷，而鋼門則疑似遭尖銳物劃出傷口，身體裡充滿惡臭的化膿，醫療團隊必須插入人工管抽取體內的膿水，「目前敏基已經完成了生殖器官的縫合手術，但因為敏基目前處於『半休克』的狀態，身體無法承受過多手術，因此必須等到身體狀況有一定程度的恢復後，才能再繼續進行手術。」

警方昨（11）日已經接獲報案，預計將透過調閱監視器影像、行車紀錄器來釐清是否有虐待行為。警方關係人士表示，「目前受害犬隻的受虐與否在判斷上還未明確，必須向治療受害犬隻的動物醫院釐清病況，才能繼續完成偵查。」

南韓網友們表示，「這已經不是人類了，簡直是惡魔」、「到底該承受多大的痛苦」、「身為人類的我感到抱歉」、「希望奇蹟能夠發生在敏基身上」、「一定要逮捕到這個惡魔」、「憤怒到我整個火都上來了」。