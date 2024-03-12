日美考量「台灣有事」實施奪島軍演　日將領：防範戰爭意義深遠

▲日美聯合訓練名稱為「鐵拳」，從2006年起一直在美國本土舉行，2023年首度移師日本境內。（圖／路透）

中央社東京12日綜合外電報導

日本與美國考量到「台灣有事」（台灣發生事態）在日本九州及沖繩實施奪回離島訓練，日本自衛隊將領表示，「為防範戰爭於未然的意義極為深遠」。

日本共同社報導，日美聯合訓練名稱為「鐵拳」（Iron Fist），從2006年起一直在美國本土舉行，2023年首度移師日本境內。

今年考量到「台灣有事」實施的奪回離島訓練中，日本陸上自衛隊與美軍陸戰隊將領今天一起在沖繩縣一處訓練場舉行記者會。

陸上自衛隊負責離島防衛的水陸機動團團長北島一陸將補（軍階相當於陸軍少將）說，這次訓練是向全世界展現在日美同盟面前，假設就算侵略日本也將以失敗告終，「為防範戰爭於未然的意義極為深遠」。

美軍將領也表示，由於技能容易衰退，保持熟練度很重要。

「鐵拳」聯合訓練10日也在鹿兒島縣沖永良部島實施，陸上自衛隊表示，這是自衛隊與美軍首度在該島進行聯合訓練。

產經新聞報導，北島一說，「我國正面對二次戰後最為嚴峻的安全保障環境」。

今年的日美「鐵拳」聯合訓練考量到釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）及「台灣有事」，希望透過日美合作在距實際地點較近的環境進行訓練，除了能提升在日本西南群島的因應能力外，也有牽制中國的意圖。