遊日注意！臭蟲入侵日本　網做「床蝨飯店地圖」避雷

▲日本境內最近遭到臭蟲入侵肆虐，包括電車、飯店床單等隨處可見其蹤跡。（圖／擷取自X）

圖、文／CTWANT

計畫飛往日本旅遊的民眾小心了！日本境內最近遭到「臭蟲大軍」入侵肆虐，且繁殖力極強的臭蟲正不斷在當地蔓延，包括電車、飯店床單等隨處可見其蹤跡。對此，有網友特地在Google地圖增設「臭蟲飯店地圖」，提醒遊客避免入住發生蟲患的旅宿。

綜合日媒報導，近期社群平台X（原為Twitter）湧入大量日本民眾回報臭蟲（床蝨）災情，哀號東京電車、飯店、自家住宅及行李箱都發現臭蟲的身影，甚至有人遭到叮咬，皮膚紅腫發癢了好幾天；還有網友崩潰直呼，「我無法坐電車或公車，甚至不敢叫計程車，因為我很害怕。」

▲網友特地在Google地圖增設「臭蟲飯店地圖」，提醒遊客避免入住發生蟲患的旅宿。（圖／擷取自Google Maps）

對此，JR東日本表示，考量到乘客的搭乘健康，日常清潔列車時不會使用化學物質，改採使用工具清除座椅表面等汙垢，並每個月進行一次全面清掃，目前尚未收到乘客或員工反映車廂內出現臭蟲，如若一旦發現有臭蟲或其他害蟲，將以煙熏方式除蟲。

針對日本淪陷臭蟲蟲害，東京害蟲防治協會表示，由於入境國內的觀光客人數增加，臭蟲可能躲在旅客的隨身行李或行李箱中，從海外跟著旅客進入日本。專家也示警，無論入境遊客人數增加或減少，臭蟲仍大量在私人住宅棲息、繁衍，日本5月恐爆發大規模臭蟲危機，不得不謹慎以待。

延伸閱讀

▸ 兒虐案件頻傳送托嬰像抽盲盒 律師逆風挺兒福：大家搞錯方向

▸ 老婆不孕⋯岳父同意「小姨子幫造人」 人夫「被共享」崩潰：男人真的很難做

▸ 虐殺1歲男童！惡保母冷血嗆：要不是為了錢根本不想照顧他