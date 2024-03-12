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機場捷運增購10列新車！總經費60億　交長：中央補助一半　

▲行政院昨天拍板「中央促進公共運輸使用方案」，其中跨區域交通運具由中央補助90%，卻不含桃園機場捷運，桃市府交通局有話要說了。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲因應運量成長，機場捷運爭取新購列車。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者李姿慧／台北報導

因應運量成長，桃園機場捷運爭取增購新車，中央依據營運需求備用率10%試算，機捷需要新購直達車6列、普通車4列，總經費60億元，交通部長王國材表示，購車費用將由中央補助一半，並希望將機捷資產移轉給桃園市政府。

行政院副院長鄭文燦今天(12日)與交通部長王國材、桃園市長張善政到機場捷運視察A8林口長庚站，並了解TPASS營運情況，並宣布依據試算機場捷運需要新購車輛數為10列，包括直達車6列、普通車4列，總經費約60億元，購車前要先進行資產移轉。

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針對地方政府爭取機場捷運增購列車全額補助，交通部長王國材表示，機場捷運運量從疫情9萬多人，到現在3月已有11萬人，未來隨桃園機場第三航廈建設和桃園軌道系統完整，運量預期會更多，桃園也提出增購直達車和普通車計畫，希望每車種約10分鐘1班，等於班距縮短為5分鐘，中央會來支持，但桃園市府還沒提出完整計畫，根據桃園市政府初步跟中央討論，購車經費一半會由中央補助，也期待桃園市府趕快提出計畫。

王國材指出，機場捷運資產轉移也談了一陣子，目前機捷資產還在鐵道局，希望達到「管用合一」，機場捷運和A8、A9、A19三大開發案全部移轉給桃園市政府，也希望移轉增購列車案可以趕快確定。

▲桃園機場捷運,台北車站,捷運沿線,乘車民眾,轉乘民眾。（圖／記者謝婷婷攝）

▲桃園機場捷運因應運量成長規劃新購列車。（資料圖／記者謝婷婷攝）

王國材表示，通勤月票TPASS的使用，在機場捷運運量增加最為明顯，也是最好康，機場捷運搭乘里程較遠，單趟費用就150元，只要搭個幾天就回本了，通勤月票補助會持續進行，希望未來透過TPASS補助包括機場捷運未來延伸線建設和運量增加，中央會持續跟桃園市府合作提升運量。

不過據桃捷公司指出，桃捷提出的是購車15列，包括9列直達車、6列普通車，總經費90億元，不知道10列這個版本。交通部鐵道局表示，增購15列為地方的訴求，但在非正式溝通上，也跟桃園做些溝通，說明用全國一致性的列車備用率來算，也就是營運需求的10%來推算新購車輛數應為10列，雙方已進行非正式溝通過。

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