運安會立案調查「康橋校車翻覆」！下午訪談司機　9月公布事實資料

▲康橋中學校車昨晚翻車，運安會立案調查。（圖／記者黃彥傑攝）

記者李姿慧／台北報導

新北市康橋中學校車昨(11日)晚在北市文山隧道內翻覆，20人受傷就醫，運安會也已立案調查，運安會表示，今天(12日)下午預計進行司機訪談，行車紀錄器也已查扣待解讀，事實資料報告預計今年9月出爐，最終調查預定明年3月完成。

康橋中學一輛滿載26名學生的校車，昨晚7時許在北市文山隧道內翻覆，根據公路局台北市區監理所初步調查，遊覽車GPS監控時速，進入隧道前為55公里，隧道內時速為70公里，但因受隧道遮蔽，GPS無法監測進入隧道內時速。

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交通部長王國材今受訪表示，昨晚7點康橋中學校車發生15輕傷，後續還有家長把小孩子自行送往就醫，都是輕傷，該輛校車為龍萊交通公司遊覽車，車齡為10年，今年1月完成定檢，司機6年來有兩次違規，車跟人都在監理範圍之內，到底肇事原因為何，是速度、操作不當或是其他因素，運安會也在調查，公路局上午10點也前往龍萊公司安全查核，詳細原因等查核後說明。

國家運輸安全調查委員會副主委葉名山表示，該案運安會已經立案調查，分成4個組別，包括操作、車輛、道路、生還因素，今天12日下午將進行司機訪談，行車紀錄器已經查扣，仍待解讀。

葉名山指出，該起事故事實資料報告預計今年9月出爐，最終調查結果和報告預訂明年3月完成，但實際進度仍要視事實資料情況調整。