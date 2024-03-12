觀光旅館漲11%！交長曝今年底是調降時機　「尖峰房價酌以調整」

▲今年底國際旅客來台達1200萬，將是尖峰房價降價時機點。（示意資料圖／記者朱祖儀攝）

記者李姿慧／台北報導

觀光署昨(11日)公布觀光旅館業平均房價為4660元，較前一年成長了11%，主要是營運成本提高所致，包含去電價調漲及產業缺工，新聘員工或加班補足人力帶來成本提高。交通部長王國材表示，今年底國際旅客衝到1200萬人次，旅宿業離峰收入填補後，可討論尖峰房價太高酌以調整。

觀光署統計，觀光旅館業112年平均房價為4660元，較111年平均房價4195元，增加465元，成長11.08%；旅館業112年平均房價為2671元，較111年平均房價2479元，增加192元，成長7.75%；民宿112年平均房價為2509元，較111年平均房價2487元增加22元，成長0.88%。

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交通部長王國材今受訪時表示，現在旅宿業尖離峰房價差很多，要讓尖峰的房價下降，就要讓平常日離峰收入提升，國際觀光客來台旅遊比較沒有尖離峰問題，今年年底國際旅客來台衝到1200萬人次，旅宿業離峰收入填補了之後，旅宿業收入提升也有盈餘，會跟旅宿業討論尖峰房價太高是否酌以調整。

不過王國材也指出，也有區域不一樣，國際觀光客比較少，離峰可能仍難以靠國際旅客填補，未來如何調整，會再跟旅宿業討論，現在當務之急是一起拚觀光。