完成陳俊翰遺願　陳建仁允5／20前提《障權法》修法版本

▲行政院長陳建仁答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中央研究院法律學研究所博士後研究學者陳俊翰上月辭世，引發社會對《身心障礙者權益保障法》修法的關注。民進黨立委范雲今（12）在總質詢時要求行政部門應在5月20日前提出院版草案，納入個人助理服務時數、障礙者在地自立生活、輔具維修等面向。行政院長陳建仁當場允諾說，幫助身障者是政府責無旁貸的責任，將全力以赴。

立法院會今天繼續邀請陳建仁進行施政報告及備質詢。

范雲質詢時指出，陳俊翰生前到美國留學，深感國外是「把障礙者當人看」，台灣的無障礙環境簡直像「第三世界國家」，因此，他放棄了美國的高薪與獲得罕病藥物治療的機會，只為留在台灣，改善無障礙環境。她指出，台灣現有120萬名身障者，不包括因老化需要使用輪椅的長輩們，倘若1位障礙者有3.5位家人，形同全國有500萬位身障者及其家屬們。

范雲現場也分享，她親自探訪育有兩個小孩的身障媽媽，懷孕時需要從新莊坐公車去基隆產檢，因為整個新北沒有一座能夠調整的產檯；或如陳俊翰生前在台灣考試只能延長20分鐘，但在美國考律師執照時，考務中心主動到他下榻的飯店說明，只要簽署一張不會洩題的切結書，就可以多1天考試，讓他有充分時間完成申論題。

范雲指出，行政院應該儘速檢視《身心障礙者權益保障法》，使該法符合身心障礙者權利公約（CRPD），納入障礙者自己做決定、個人助理服務時數要充足、障礙者要能在地自立生活而非機構化、提供高科技輔具及輔具維修、看見多重弱勢交織性等5大面向。

陳建仁允諾說，請衛福部蒐集修法相關意見，儘快提出修法版本，且盼在制定過程中獲得朝野黨團支持，幫助身心障礙者是政府的責任，「我們責無旁貸」。范雲追問是否能在5月20日前提出院版草案？陳揆說，「我們來試試看」，全力以赴。