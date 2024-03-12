　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

完成陳俊翰遺願　陳建仁允5／20前提《障權法》修法版本

▲▼陳建仁施政方針及施政報告質詢 內政組 立委謝龍介。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中央研究院法律學研究所博士後研究學者陳俊翰上月辭世，引發社會對《身心障礙者權益保障法》修法的關注。民進黨立委范雲今（12）在總質詢時要求行政部門應在5月20日前提出院版草案，納入個人助理服務時數、障礙者在地自立生活、輔具維修等面向。行政院長陳建仁當場允諾說，幫助身障者是政府責無旁貸的責任，將全力以赴。

立法院會今天繼續邀請陳建仁進行施政報告及備質詢。

范雲質詢時指出，陳俊翰生前到美國留學，深感國外是「把障礙者當人看」，台灣的無障礙環境簡直像「第三世界國家」，因此，他放棄了美國的高薪與獲得罕病藥物治療的機會，只為留在台灣，改善無障礙環境。她指出，台灣現有120萬名身障者，不包括因老化需要使用輪椅的長輩們，倘若1位障礙者有3.5位家人，形同全國有500萬位身障者及其家屬們。

范雲現場也分享，她親自探訪育有兩個小孩的身障媽媽，懷孕時需要從新莊坐公車去基隆產檢，因為整個新北沒有一座能夠調整的產檯；或如陳俊翰生前在台灣考試只能延長20分鐘，但在美國考律師執照時，考務中心主動到他下榻的飯店說明，只要簽署一張不會洩題的切結書，就可以多1天考試，讓他有充分時間完成申論題。

范雲指出，行政院應該儘速檢視《身心障礙者權益保障法》，使該法符合身心障礙者權利公約（CRPD），納入障礙者自己做決定、個人助理服務時數要充足、障礙者要能在地自立生活而非機構化、提供高科技輔具及輔具維修、看見多重弱勢交織性等5大面向。

陳建仁允諾說，請衛福部蒐集修法相關意見，儘快提出修法版本，且盼在制定過程中獲得朝野黨團支持，幫助身心障礙者是政府的責任，「我們責無旁貸」。范雲追問是否能在5月20日前提出院版草案？陳揆說，「我們來試試看」，全力以赴。

ET快訊
惡保母姊妹「害小吃店被炎上」　老闆委屈發聲明
康橋校車「車速66公里」　校方：駕駛停駛接受調查
黃仁勳曝AI新趨勢　2大廠飆漲停
00940通路吃不消！協力券商開戶導流元大投信　玉山證系統塞
快訊／1歲童遭保母虐死　兒福聯盟董事長14:30親上火線說明
快訊／小磨坊也出包！　被驗出禁用農藥
遭狼父性侵5次！　女兒求情「給爸爸自新機會」
惡保母「不是第一次虐童」！　親友怒爆內幕
快訊／冷氣團急凍！　5縣市低溫特報
棺木上放蘇昱鴻帥照　家屬淚喊：火來了，快跑
黃國昌老家拆了！　現場照曝
彰化小姊妹持續進步！妹胸管拔除　姊脊隨功能改善

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

三問綠營不在籍投票違反哪條憲法？　國民黨：已有115個國家實施

綠委提案陸配入籍「需宣誓放棄國籍」　黃國昌：黃捷打臉邱太三？

驚爆唐鳳的數發部藏網軍　徐巧芯：每天罵我、罵柯文哲跟黃國昌

北市男嬰遭保母虐死　蔣萬安拋「三方共訪機制」：全日托1年6訪

嗆黃捷沒常識也要google　陳玉珍：連美國對陸都有通訊投票

陳耀祥稱「沒百分百言論自由」　謝龍介：民進黨過去都在騙？

汐止老家拆除照曝光！　黃國昌曝3／31將雜物清完：不用擔心

賴清德指唐鳳表現不佳？　民進黨火速澄清：勿捕風捉影

藍推不在籍投票　黃捷指實務不可能：應先從移轉投票做起

怪手開挖黃國昌汐止違建！　四叉貓直擊拆房子了

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

15歲兒比女兒更愛撒嬌　他熱情索吻媽大喊：走開

三問綠營不在籍投票違反哪條憲法？　國民黨：已有115個國家實施

綠委提案陸配入籍「需宣誓放棄國籍」　黃國昌：黃捷打臉邱太三？

驚爆唐鳳的數發部藏網軍　徐巧芯：每天罵我、罵柯文哲跟黃國昌

北市男嬰遭保母虐死　蔣萬安拋「三方共訪機制」：全日托1年6訪

嗆黃捷沒常識也要google　陳玉珍：連美國對陸都有通訊投票

陳耀祥稱「沒百分百言論自由」　謝龍介：民進黨過去都在騙？

汐止老家拆除照曝光！　黃國昌曝3／31將雜物清完：不用擔心

賴清德指唐鳳表現不佳？　民進黨火速澄清：勿捕風捉影

藍推不在籍投票　黃捷指實務不可能：應先從移轉投票做起

怪手開挖黃國昌汐止違建！　四叉貓直擊拆房子了

快訊／海地總理請辭！　曾遭國內幫派威脅推翻

惡保母「北投賣湯圓」被爆是媳婦！小吃店：2年前就離婚了

長榮航空4／12開航高雄–香港　機票下殺2298元起

黃凱祥／人類享受高人一等的感覺　男女平等真的可能？

迷路法鬥跳上機車找家！　「開心逛派出所」俏皮吐舌萌翻員警

研究：新冠肺炎導致全球平均預期壽命「縮短1.6年」

三問綠營不在籍投票違反哪條憲法？　國民黨：已有115個國家實施

兒盟「沒脫光檢查」抓不到虐童！他揪1疑點：根本加害者大好機會

朱芯儀掀「保母制度2大弊端」！無異狀卻偷施虐　痛心：誰願意生孩子

全球首創　奇美推出化學回收MMA製成之MS樹脂

一包不到11元 東森幣折後最低897元

政治熱門新聞

太陽花學運十周年　最大得利者曝光

快訊／「學姐」黃瀞瑩結婚了！

楊寶楨哭著請辭　徐千晴回鍋接民眾黨發言人

快訊／黃瀞瑩道謝：盼大家給我祝福

快訊／柯送黃瀞瑩4字祝福：早生貴子

點名「唐鳳等4閣員」表現差　賴清德曝新內閣布局

檢出蘇丹紅廠商　政院共識：無限期禁止輸入

黃瀞瑩曝找柯文哲、王世堅當證婚人原因

快訊／蘇丹紅食安風暴掃到國軍　國防部：已主動查察並停止使用

拆除照曝光！黃：3／31將雜物清完

2人甜蜜合影曝！直擊「學姐」黃瀞瑩登記結婚

黃捷提案陸配入籍宣誓「放棄中國籍」　點與外配差異：修法有其必要

快訊／康橋校車翻覆　蔣赴醫院探視

快訊／3桃警電擊棒、甩棍刑求17歲「路過少年」　監察院介入調查

更多熱門

相關新聞

國民黨要推不在籍投票　陳建仁：行政院目前沒有這方面規劃

國民黨要推不在籍投票　陳建仁：行政院目前沒有這方面規劃

國民黨立委提案修法推動「不在籍投票」，包含開放境外「通訊投票」，但引發民進黨質疑是在幫中國大陸人開大門。對此，行政院長陳建仁12日受訪時說，如果要做「不在籍投票」，需要在選務的加強，以及如何達成選舉的秘密性、正確性跟公平性，都需要來研議，所以目前行政院並沒有這方面的規劃。

北市男嬰遭保母虐死　陳建仁：已請衛福部增加訪查頻率

北市男嬰遭保母虐死　陳建仁：已請衛福部增加訪查頻率

傳賴清德對4閣員不滿　陳建仁：完全不正確

傳賴清德對4閣員不滿　陳建仁：完全不正確

蘇丹紅爭議燒不停　陳建仁：1個月內下架相關產品

蘇丹紅爭議燒不停　陳建仁：1個月內下架相關產品

黃捷提案陸配入籍　先宣誓「放棄中國身份」

黃捷提案陸配入籍　先宣誓「放棄中國身份」

關鍵字：

身心障礙修法權益保障無障礙環境行政院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

康橋校車撞牆畫面曝　載25生撞牆旋轉360度

波音787急墜50傷　乘客撞頭「天花板染血」

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

「1000萬全壓00940」銀行員喊VIP！畫面見亮點

惡保母姊妹正面照曝！開心摟孩合影卻虐死1歲童

男歌手染HPV「濫交73砲友」！醫揭菜花3外觀：變不治之症

達美樂宣布沉重消息！2大口味披薩掰了

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

更多

最夯影音

更多
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面