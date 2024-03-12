「台灣好行-神山線」免費體驗　即日起報名

▲「台灣好行-神山線」 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導



為讓屏東深度旅遊走向國際，屏東縣政府邀請外籍朋友參加3月29日的「台灣好行-神山線」免費外語導覽體驗團，自即日起至3月18日止，於「屏東GO好玩-屏東縣政府交通旅遊處」FB粉絲專頁開放線上報名，共有15名額。

「台灣好行-神山線」觀光郵輪巴士，深入屏東神山、霧台部落，不用煩惱交通景點接駁、又能暢玩涵蓋在地美食與體驗的新旅遊模式，建立出獨特品牌及口碑，深獲民眾喜愛。

這次，縣府向外籍旅客招手，創新結合國際多元文化與在地原民深度旅遊，舉辦「神山線外籍導覽體驗團」，邀請外籍朋友搭乘台灣好行神山線郵輪巴士，深度體驗屏東部落秘境與原住民族文化，全程部落走讀將有專業雙語精彩解說、中午享用豐富美味獵人風味套餐、原民工藝DIY等體驗，多元民族文化匯聚，精彩人文以及部落互動將是最棒的秘境探險一日遊。

交通旅遊處表示，台灣好行首次全外籍「神山線外籍導覽體驗團」，將於3月29日舉辦，即日起邀請在台國際朋友們，只要年滿18歲以上不限國籍、具備流利英語聽說能力、擁有個人社群帳號者皆可報名參加，由部落專業導覽人員及即時英語口譯老師領路，一日免費暢遊神山霧台，帶領外籍旅客前往認識台灣部落深度之美，即日起開放報名至3月18日止。

「神山線外籍導覽體驗團」相關活動辦法請詳見「屏東go好玩-屏東縣政府交通旅遊處」FB粉絲團(https://www.facebook.com/PINGTUNGTRIP)，現在就填表報名！