惡保母姊妹「害小吃店被炎上」　老闆委屈發聲明！北投人幫補血

▲劉姓保母姊妹。（圖／翻攝自臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

北市1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保母姊妹凌虐致死，引爆國人怒火，網友們也展開肉搜行動。其中，劉姓妹妹多年前上美食節目的畫面在網上瘋傳，害得無辜小吃店被炎上，而老闆則無奈發聲明，表示這對姊妹於2022年6月就已離職，而他們是從當年8月才開始承接。

一名網友深夜在臉書社團「我是北投人」怒指，知名美食節目曾到北投拍攝一間小吃店，主持人吃得津津有味，後方穿著紅衣服幫忙的就是劉姓保母的妹妹。

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不僅如此，許多人誤以為劉姓妹妹是該店老闆，憤而洗版抵制該店，甚至跑到Google評論區、IG帳號飆罵；眼看辛苦經營的小店莫名躺槍，老闆親上火線，表示「相信大家都有看到這則新聞了，真的很震驚，沒想到竟然會有這個殘忍的事情發生。晚上也陸續有客人來私訊關心。」

▲老闆委屈表示，他們跟這對姊妹毫無關係。（圖／翻攝自IG）

老闆接著說明道，「兒童受虐事件的當事人劉姓姊妹與我們並無關係。早在2022年6月，這兩位姊妹已離職，我們希望傳承創始人阿嬤的手藝，從2022年8月開始承接。『高媽媽』是現任老闆的奶奶，且劉姓姊妹與現任老闆和老闆家人，並無任何法律親屬關係。」

最後，他也感嘆，希望司法能還給這位無辜的小朋友公平正義，也希望這種事件不要再發生了。

對此，就有在地人留言幫補血，直言「這位作者不知道抱著什麼樣的心態來PO出這樣奇怪的文，當時的經營者跟現在的經營者完全不同人，跟現在的員工也完全不一樣，一位年輕老闆為了傳承自己奶奶的手藝，從0開始什麼都要自己來，就在營運狀況稍微好轉，這位作者竟匿名在網路上散播不實謠言」、「正視社會議題很好，但常常看見模糊焦點、居心叵測帶風向的文章」。