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拆開看每個字都懂！他見餐廳招牌納悶「到底賣啥」　上萬人傻住了

▲▼招牌拆開來都看得懂，合起來讓人不曉得在賣啥。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲招牌拆開來都看得懂，合起來讓人不曉得在賣啥。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

網搜小組／柯振中報導

招牌如果不寫得清楚一點，恐怕也會流失顧客。一名女子近日路過某間餐館，看見了外面的招牌，卻讓她瞬間愣住，實在不曉得店內賣什麼，最後也因此不敢走進去、只能上網分享招牌上的文字，而照片曝光以後，也立即掀起上萬人討論，開始揣摩老闆究竟是賣什麼食物。

這名女子在「路上觀察學院」分享照片，近日她經過了某間店家，看見外面放了一面招牌，結果不看還好，一看卻感到相當疑惑，完全不曉得店內究竟在賣什麼，也因此不敢入內消費。

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依據照片畫面，這面招牌上寫了20個中文字，雖然拆開來看都能夠簡單理解，但無論是從哪個方向看過去，都難以組成台灣人日常會使用的語句，因此相當難以理解。

照片瞬間引發討論，至今已有超過上萬人按讚，也有許多網友十分納悶，不曉得店內究竟是賣什麼東西，「電腦分析70％是賣羹、20％是賣飯、10％是賣咖哩跟鍋燒」、「就說文字順序不影響閱讀…等等這到底是什麼鬼啊啊啊」、「每個字拆開我都看得懂，為啥合起來會變成這樣」、「老闆自己都不會覺得很有問題嗎」、「你以為這是菜單，這其實是一道料理。」

實際到Google上查詢，原來招牌上最上方的4個字是該店的店名，而店內販售的品項則是五花八門，不但有咖哩、鍋燒麵，也有販售肉羹、燙青菜及滷味、蓋飯等物，比起店外的招牌，店內的菜單較為容易理解。

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