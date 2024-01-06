怎麼看都怪！她見招牌傻住「到底賣什麼？」　台南小吃店解答了

▲台南某間小吃店店外菜單讓人看不懂。（圖／翻攝Google Maps）

文／CTWANT

台南永康某間小吃店的招牌意外引發討論，有網友路過該店，但因為不管橫著或豎著看都看不懂小吃店到底在賣什麼，不過將其拆解又都看得懂。對此，店家也在臉書專業解答，這才終於解開網友的疑惑。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」發文，表示近日路過某店家，但是卻看不出來外面放的招牌到底在賣什麼，不管怎麼看腦裡仍滿是問號，也導致她不敢走進店裡消費。

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只見照片中寫了滿滿20個字，雖然拆開看都能看懂，但是不管數著或橫著看，都看不出來這家小吃店要傳達的意思為何，也不像一般人會在日常使用的詞語。

照片曝光後，引發上萬網友討論，不少人腦力激盪推測正確答案，「這個要用選字才能拼出正確菜單」、「鮮豬肉羹日式蓋飯佐咖哩豬附鍋燒麵」、「紀鮮羹坊（橫的看），其他直的看」、「紀鮮豬肉羹、鮮日式蓋飯、羹作咖哩飯、坊傳鍋燒麵」、「每個字分開我都看得懂，合在一起就需要翻譯了」。

▲店家解答菜單。（合成圖／翻攝臉書／路上觀察學院、紀鮮羹坊）

對此，商家就在粉絲專業轉發該貼文「人客啊！老闆等等來幫你解答！」接著就上傳一張正確答案的照片，其中橫列第一排「紀鮮羹坊」是店名，豎著的四排字「紀鮮豬肉羹」、「鮮日式蓋飯」、「羹作咖哩飯」及「坊傳鍋燒麵」則是店內餐點。

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